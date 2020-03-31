Повышение курса валют не повлияет на дорожные работы в крае

Подрядные организации, которые задействованы в ремонте дорог на территории Камчатского края в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», используют материалы отечественного производства. Об этом рассказал министр транспорта и дорожного строительства региона Владимир КАЮМОВ.

Вопрос рассматривался на очередном заседании ведомственного проектного офиса по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Повышение курса валют – актуальная проблема для тех, кто закупает импортные материалы и зависит от зарубежного оборудования и техники. У таких предприятий, безусловно, есть определенные риски по срокам и качеству выполнения дорожных работ. Наших подрядчиков, работающих в рамках государственных и муниципальных контрактов, это не коснется. Все материалы, которые будут использоваться на Камчатке, – отечественного производства. И повышение курса доллара США не повлияет на дорожные работы в рамках нацпроекта», – подчеркнул Владимир Каюмов.

Он отметил, что большинство инертных материалов будут изготавливаться на Камчатке.