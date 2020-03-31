Камчатка в «цифре»

Высокоскоростной интернет шагает по Камчатке и завоевывает «глубинку». Для правительства края эта задача – из разряда первоочередных.

О том, как продвигается реализация этих проектов, и о многом другом – в беседе с руководителем агентства по информатизации и связи Камчатского края Ингой ЛЕОНТЬЕВОЙ.

– Инга Михайловна, какие этапы уже пройдены и каковы планы на ближайшие годы?

– Все началось в 2016 году со строительства ВОЛС, когда высокоскоростным интернетом были охвачены Петропавловск-Камчатский, Елизовский район, Вилючинск. Безусловно, огромное значение здесь имела инициатива и поддержка губернатора края. В итоге реализация данных проектов позволила обеспечить камчатцам потенциальную доступность современных услуг связи, основанных на высоких скоростях передачи данных.

Правительство края выстраивает конструктивный диалог с операторами связи, участвует в софинансировании строительства линий связи в отдаленных населенных пунктах края, привлекает инвестиции бизнеса.

Так, при участии средств краевого бюджета в рамках государственной программы «Информационное обеспечение в Камчатском крае» в 2017 году «оптикой» охвачены пригородные поселки краевого центра – Чапаевка, Долиновка, Заозерный, Нагорный. В 2018 году высокоскоростная оптоволоконная линия связи построена в п. Октябрьском Усть-Большерецкого района. В 2019 году с опережением графика было завершено строительство ВОЛС в п. Озерновском и с. Запорожье.

В рамках федеральных проектов и программ ПАО «Ростелеком» на территории края в 2020 году планирует строительство ВОЛС в Мильковском районе (Долиновка, Атласово, Лазо), в Быстринском районе (Анавгай, Эссо), в Соболевском районе (Соболево, Устьевое). На 2021 год планируется прокладка линии от Соболева до Крутогоровского сельского поселения.

Кроме того, в 2019 году ПАО «Ростелеком» в рамках реализации мероприятий федеральной программы по устранению цифрового неравенства запустило публичные точки доступа к сети Интернет в 10 населенных пунктах Тигильского, Карагинского, Олюторского и Пенжинского районов. Wi-Fi появился в Ковране, Лесной, Караге, Апуке, Вывенке, Корфе, Пахачах, Средних Пахачах, Аянке и Слаутном. Для всех эта услуга абсолютно бесплатна. А еще 7 населенных пунктов будут подключены до конца 2021 года.

В 2018 году такие точки доступа были организованы в поселках Березняки, Начики, Южные Коряки.

Особенно важно, что подключение населенных пунктов к магистральной оптической линии связи дает возможность операторам мобильной связи модернизировать оборудование базовых станций и запускать в этих поселениях сотовые сети стандартов 3G/4G (LTE).

– Планируется ли охватить высокоскоростным интернетом всю территорию Камчатки, включая северные районы? Какие проблемы возникают в ходе реализации проекта?

– Ни для кого не секрет, что строительство ВОЛС – высокозатратные проекты, реализация которых невозможна без участия бюджетных средств разных уровней и привлеченных инвестиций от бизнеса. Небольшая численность населения северных территорий, труднодоступность, сложный рельеф, протяженность линий связи делает подобные проекты малорентабельными. В настоящее время мы рассматриваем возможность строительства ВОЛС от Анавгая до Усть-Хайрюзова и далее до Тигиля. Стоимость такого проекта – более 400 млн рублей.

Обеспечить строительство ВОЛС до населенных пунктов Корякского округа только за счет средств бюджета края не представляется возможным. Без заинтересованности бизнеса, без внебюджетных инвестиций данный проект не реализовать.

Вместе с тем камчатцы не остаются без доступа к сети Интернет. На всей территории региона действует спутниковый широкополосный доступ к Сети по технологии VSAT по приемлемым тарифам.

– Решается ли вопрос о снижении тарифов для юридических лиц и населения на пользование сетью Интернет?

– Да, интернет у нас не дешевый по сравнению с материком и центральной частью страны. Правительство края понимает и принимает эту проблему. Для исправления ситуации мы направляли обращения в органы федеральной власти. Но, согласно федеральному законодательству, тарифы на услуги доступа к сети Интернет не подлежат государственному регулированию.

Нельзя не учесть, что содержание линий и телекоммуникационной инфраструктуры в расчете на одного абонента у нас в регионе обходится намного дороже, отсюда и соответствующая стоимость услуг.

Несмотря на данные обстоятельства, мы плодотворно сотрудничаем с операторами связи по вопросам улучшения качества и доступности услуг связи для жителей и бизнес-сообщества.

Объективности ради надо отметить, что цены на удельную единицу доступа к сети Интернет снижаются, а качество из года в год растет. Так, на начало 2018 года стоимость доступа к сети Интернет на скорости 5 Мбит/с для бизнеса составляла более 40 тысяч рублей в месяц. В конце 2018 года она снизилась до 19 тысяч рублей, а сейчас интернет на скорости 20 Мбит/с стоит чуть более 15 тысяч рублей в месяц.

Колоссальную роль сыграл конструктивный диалог губернатора края и президента ПАО «Ростелеком», в результате которого в начале 2020 года появилось особое предложение для камчатского бизнеса: интернет на скорости 5 Мбит/с стоимостью 2,5 тысячи рублей в месяц. Это предложение имеет определенные ограничения: такая стоимость действует только для новых клиентов «Ростелекома», подключенных по «оптике».

Также камчатскому бизнесу стала доступна скорость подключения до 100 Мбит/с. В течение 2019 года стоимость 1 Мбит/с снизилась в среднем на 50 процентов.

Важно отметить, что операторы мобильной связи тоже не стоят на месте, а активно расширяют свои сети в стандарте 4G (LTE). И, таким образом, появляются новые комплексные решения, которые позволяют предпринимателям повысить эффективность бизнеса. Это достойная альтернатива проводному широкополосному интернету.

При этом, по объективной оценке, стоимость услуг мобильной связи в Камчатском крае для бизнеса немногим отличается от тарифов для физических лиц и соизмерима с ценами в регионах Дальневосточного федерального округа. Кроме того, стоимость удельного мегабайта мобильного трафика для бизнеса даже ниже, чем для физических лиц.

– С 2016 года за счет средств краевого бюджета возводятся малокомплектные здания для размещения отделений почтовой связи в отдаленных поселениях Корякского округа. Как продвигается реализация этого проекта?

– Для Камчатки это – особо актуальный проект. Его удается успешно воплощать при активном участии и поддержке губернатора. Если говорить простым языком, в старые почтовые отделения в северных поселках было неприятно заходить: они были ветхие, изношенные, в них даже отсутствовали санузлы. А теперь новые отделения принимают своих клиентов в Хаилине (с 2016 года), в Тиличиках, Тигиле, Ильпырском (с 2018 года), в Вывенке и Пахачах (с 2019 года).

24 марта текущего года переехало в новое комфортное здание отделение почтовой связи в с. Лесная Тигильского района.

Ведутся работы в селах Усть-Хайрюзово и Ковран, открытие планируется в 2020 году. Необходимо отметить, что в Усть-Хайрюзове в новом здании будут предоставляться не только почтовые услуги, но и будет обеспечена работа филиала многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

– Инга Михайловна, как вы оцениваете результаты проведенной цифровизации телевидения на Камчатке?

– Камчатский край перешел с аналогового формата вещания на цифровой 3 июня 2019 года. Проделана очень большая работа. На территории края запущены 33 объекта цифрового эфирного наземного телерадиовещания, охвачены 57 населенных пунктов, а это – 97,4 процента всего населения края.

Жителям 30 отдаленных населенных пунктов, расположенных вне зоны охвата сигналом цифрового эфирного ТВ, обеспечена возможность бесплатно принимать 20 общероссийских общедоступных телеканалов посредством спутникового телевещания. Социально незащищенным категориям граждан была оказана существенная материальная помощь на приобретение спутниковых комплектов и цифровых приставок. В результате в крае обеспечен единый телевизионный стандарт для жителей городов и малонаселенных территорий.

И, конечно, огромное спасибо нашим волонтерам, которые помогли подключиться к «цифре» всем гражданам, имеющим в этом затруднения. На федеральном уровне эту работу также высоко оценили: 74 награды Минкомсвязи России получили камчатские волонтеры и активные участники перехода на цифровое ТВ.

– Одна из задач агентства – повышение цифровой грамотности населения. Что делается в этом направлении для людей разных возрастов?

– Цифровая грамотность – это умение использовать свои знания о современных технологиях в повседневной жизни. Не все возрастные группы находятся в равных условиях, особый подход в первую очередь требуется к представителям старшего поколения.

В нашем крае реализуется уникальный проект – «Университет третьего возраста» на базе Камчатской краевой библиотеки им. С.П. Крашенинникова. Здесь проводятся бесплатные курсы для пенсионеров по основам компьютерной грамотности и работы в сети Интернет. Радует, что это очень востребованная услуга.

Министерство социального развития и труда края при участии нашего агентства ежегодно весной проводит чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Очередной чемпионат состоялся 27 марта 2020 года. На этот раз, в силу всем понятных обстоятельств, он прошел в дистанционном формате.

С 28 марта по 11 апреля, также дистанционно, будет проводиться «Цифровой диктант». Это очень интересное мероприятие общероссийского масштаба – уникальная возможность проверить свои знания и навыки использования современных технологий с помощью обучающих материалов, представленных на сайте. «Диктант» состоит из вопросов, разработанных с учетом возрастных категорий: для детей (14–17 лет) и для взрослых (18 лет и старше), и разделенных на 4 смысловых блока (3 основных и 1 дополнительный).

Первый блок посвящен основам цифрового потребления, а именно различным устройствам и знаниям базовых программ и приложений. Второй – цифровым компетенциям (работе с интернетом, социальными сетями, интернет-магазинами и другими онлайн-сервисами). Третий – цифровой безопасности, в том числе защите своих персональных данных и устройств. Четвертый дополнительный блок – новым технологиям, включая искусственный интеллект, интернет вещей и блокчейн.

Приглашаем камчатцев присоединиться к акции и проверить свои навыки и знания. Сайт проекта – цифровойдиктант.рф.

Отдельное направление – работа с подрастающим поколением. Второй учебный год подряд в России проходит цикл необычных уроков информатики – «Урок цифры». Задача проекта – повысить интерес школьников к сфере информационных технологий, развить цифровые компетенции.

Все школьники имеют равный доступ к образовательному контенту, материалам и тренажерам в сети Интернет. В течение 2019 года в камчатских школах проведена серия из 5 «Уроков цифры».

Очень рассчитываю, что с начала нового учебного года у нас в крае запустится еще один уникальный образовательный проект в сфере IТ – мы ведем переговоры с «Яндексом» об открытии в Петропавловске-Камчатском «Яндекс.Лицея». «Яндекс.Лицей» – это широкомасштабный стандартизированный образовательный проект компании «Яндекс» для учеников 8–9 классов, которые хотят научиться программировать. Проект позволит им получить системные знания в этой области и познакомиться с профессией программиста. По окончании полного курса обучения школьники будут иметь навыки, достаточные для работы младшим разработчиком программного обеспечения мирового уровня.

Эта работа крайне важна, поскольку за информационными технологиями – будущее, а значит, вопрос цифровой грамотности и кадров для экономики – приоритет государственной политики.

– Какие еще актуальные задачи стоят сегодня перед агентством?

– Одно из ключевых направлений деятельности агентства в ближайшие годы – реализация национальной программы «Цифровая экономика в РФ» на территории Камчатского края.

Мы также продолжим работу по развитию инфраструктуры связи в регионе, реализацию проектов цифровизации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы региона.

Для более качественного оказания услуг органами исполнительной власти будет продолжена работа по внедрению ведомственных информационных систем.

Среди новых задач – создание площадки, объединяющей IT-сообщества Камчатского края, реализация мер финансовой и нефинансовой господдержки, продвижение региональных IT-проектов на региональном и федеральном уровнях.





Беседовала Мария ВЛАДИМИРОВА