Карантинные будни Камчатки

С утра субботы, 28 марта, в связи с ужесточением мер по предотвращению распространения коронавируса на Камчатке, заметно опустели все торговые центры. На территории ТЦ продолжают работу только супермаркеты и продуктовые отделы. Продовольственные рынки также открыты для посетителей. Не замечены в нарушениях и объекты общепита, которые либо полностью прекратили работу, либо кормят клиентуру в режиме доставки и продажи на вынос.

Таким образом, большинство представителей бизнеса выполняет распоряжение губернатора края, согласно которому с 28 марта по 5 апреля приостановлена работа заведений общепита (за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов), деятельность торгово-развлекательных и торговых центров (за исключением мест розничной торговли продовольственными товарами и товарами первой необходимости), ночных клубов, кинотеатров и иных досуговых заведений.

В крупнейшем торговом центре «Шамса» на проспекте Победы в Петропавловске с субботы работают только супермаркет, аптека, ветеринарные аптека и клиника, банкоматы. Закрыт киноцентр «Лимонад», а также все магазины и сервисные центры ТЦ.

Аналогичная картина – в ТЦ «Пирамида», где функционирует только супермаркет, трудятся торговцы медом и выпечкой. Здесь же работает небольшая аптека на первом этаже, а более крупная аптека этажом выше закрыта. Не принимает клиентов и киноцентр «Пирамида».

В ТЦ «Глобус» также работает супермаркет и продовольственные лавки, а торгующие мебелью, бытовой техникой и одеждой магазины закрылись до 5 апреля. Закрыты и непродовольственные магазины в ТЦ «Плаза» и на других торгово-развлекательных площадках краевого центра.

На крупных продовольственных рынках Петропавловска-Камчатского продолжают работу продуктовые ряды. Предприятия общественного питания на рынке 6 км работают только на вынос, а в торговых рядах № 4 и 5 открыты только продуктовые магазины, магазины семян, упаковки и алкомаркеты. Остальные торговые ряды с 28 марта по 5 апреля включительно не работают.

Многие санаторно-курортные заведения края в дни карантина продолжили ударно трудиться, поскольку закрыть свои двери были обязаны только три паратунских объекта. Часть камчатцев, полагающих, что опасный вирус их не возьмет, не упустили возможность провести подаренные Президентом выходные в бассейнах.

Контроль будет

Губернатор Камчатского края обязал муниципалитеты ежедневно проверять соблюдение установленных на Камчатке ограничений работы общепита и развлекательных центров. Информацию о проводимых проверках главы муниципальных районов и городских округов должны каждый день направлять в главное контрольное управление губернатора и правительства края.

Глава региона обратил внимание глав мунобразований на то, что информация о результатах проверок и предпринимателях, не соблюдающих ограничительные меры, должна быть максимально полно доведена до жителей: как через сайты муниципалитетов, так и через СМИ.

Прилетели и разбежались

Между тем стало известно, что 63 пассажира рейса, прибывшего на Камчатку из Таиланда 24 марта, не явились в медучреждения по месту жительства. Владимир Илюхин, который держит ситуацию на личном контроле, назвал такое отношение безответственным и призвал принять к нарушителям максимально жесткие меры.

«Меры воздействия по отношению к людям, которые фактически ставят под угрозу здоровье своих земляков, должны быть максимально жесткими. Каждый должен понимать степень своей ответственности в сложившейся ситуации, тем более что пассажиры из Таиланда были ознакомлены с правилами, которые им необходимо соблюдать. Списки не явившихся в медучреждения переданы в УМВД, и теперь нарушителям грозит реальная ответственность», – сказал Владимир Илюхин.

На борту чартера из Таиланда находились 267 человек. Всем им были выданы специальные анкеты, в которых прибывшие указали свои контактные данные и адреса проживания или места нахождения, а также разъяснения о необходимости обратиться в медицинские учреждения по месту жительства и самоизолироваться на двухнедельный карантин.





Сергей СЕМЕНОВ