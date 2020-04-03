Апрель для большинства жителей Камчатки будет нерабочим

Указ о продлении нерабочих дней в России до 30 апреля в связи с распространением коронавирусной инфекции накануне подписал Президент РФ.

В ходе своего обращения к гражданам страны Владимир Путин сказал, что нерабочая неделя, проходящая в России с 30 марта, а также введенный во многих субъектах режим самоизоляции «позволили выиграть время для упреждающих действий, для мобилизации всех органов власти, для наращивания ресурсов системы здравоохранения, для того, чтобы бороться с эпидемией максимально эффективно». При этом глава государства подчеркнул, что угроза сохраняется и пик пандемии в мире еще не пройден.

«В связи с этим мною принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно. Подчеркну: с сохранением за работниками их заработной платы. Вместе с тем ситуация меняется, и в разных регионах, даже в их отдельных муниципалитетах, она также складывается по-разному. У нас большая, очень большая страна, разная плотность населения, есть субъекты Федерации, где коронавирус уже создал серьёзную угрозу для людей, например, так, как в Москве, где переломить ситуацию – несмотря на принимаемые меры федеральных и городских властей – пока не удаётся. А есть регионы, которых, к сожалению, всё меньше и меньше, где ещё не зафиксировано, слава богу, ни одного случая заболевания. Поэтому где-то должны соблюдаться более жёсткие ограничения, а где-то при сохранении высокого уровня готовности сейчас достаточно локальных, точечных решений. Эти особенности надо учитывать», — заявил Владимир Путин.

Президент добавил, что в этой связи главы субъектов страны будут наделены дополнительными полномочиями. До конца недели руководителям регионов необходимо определить конкретный набор профилактических мер, оптимальных именно для их территорий как с точки зрения обеспечения здоровья, безопасности людей, так и устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры.

Также Владимир Путин отметил, если эпидемиологическая обстановка позволит, объявленный период нерабочих дней в стране может быть сокращен.

Напомним, на Камчатке по состоянию на 3 апреля нет заболевших коронавирусной инфекцией. Вместе с тем, на полуострове с 1 апреля введен режим самоизоляции. Гражданам не рекомендуется покидать места проживания за исключением ряда случаев: обращение за экстренной медицинской помощью, случаи прямой угрозы жизни и здоровью, следование к месту работы для людей, которые в силу профессиональной деятельности или занимаемых должностей, не могут не выходить на работу (в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»), а также следование к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, выноса мусора.

Кроме того, жителям края рекомендуют соблюдать дистанцию до других людей в общественных местах не менее 1,5 метров.