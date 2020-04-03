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Владимир Илюхин подал заявление об отставке по собственному желанию в связи с переходом на новую должность

Владимир Илюхин подал заявление об отставке по собственному желанию в связи с переходом на новую должность

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин сообщил, что подал заявление об отставке на имя Президента РФ Владимира Путина.

«Сегодня я подал заявление об отставке по собственному желанию на имя Президента», — сказал Владимир Илюхин.

Владимир Илюхин занимал должность главы региона с 2011 года. Это самый длительный срок пребывания на посту Губернатора Камчатского края после объединения Корякского автономного округа и Камчатской области.

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