Владимир Илюхин подал заявление об отставке по собственному желанию в связи с переходом на новую должность

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин сообщил, что подал заявление об отставке на имя Президента РФ Владимира Путина.

«Сегодня я подал заявление об отставке по собственному желанию на имя Президента», — сказал Владимир Илюхин.

Владимир Илюхин занимал должность главы региона с 2011 года. Это самый длительный срок пребывания на посту Губернатора Камчатского края после объединения Корякского автономного округа и Камчатской области.