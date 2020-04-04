Владимир Солодов: "Впереди нас всех ждут не менее серьёзные и амбициозные задачи"

Соответствующий указ подписал Президент РФ. До назначения Владимир Солодов занимал пост председателя Правительства Республики Саха (Якутия).



В своем профиле в социальной сети Instagram Владимир Солодов поблагодарил коллег из Якутии за совместную работу, а жителей региона – «за неравнодушие и истинную любовь к родной республике».

«Я благодарен каждому, с кем мы бок о бок трудились всё это время – главам районов и их командам, депутатам Ил Тумэн, общественным организациям – именно благодаря консолидированной работе мы смогли добиться усиления позиций Республики Саха (Якутия). Отдельные слова благодарности хочу сказать членам правительства. Спасибо вам за самоотверженный труд, за работу без выходных, за ответственный и инициативный подход. Считаю главным нашим достижением именно создание настоящей команды, построенной не на принципах бюрократии, а на ориентации на результат, команды направленной не на работу «по указке», а на достижение результатов для каждого жителя Якутии, на инициативу и улучшения каждый день. Для меня была честь и удовольствие работать каждый день в одной команде с вами!», — написал Владимир Солодов.

Он добавил, что профессиональный и жизненный опыты, полученные за время работы в Якутии, пригодятся ему на новой ответственной позиции, где «ждут не менее серьезные и амбициозные задачи».

Позже в интервью телеканалу «Россия-24» Владимир Солодов озвучил основные направления своей работы на полуострове. Глава региона, в первую очередь, планирует продолжить борьбу с коронавирусной инфекцией. В частности, он намерен обратиться в органы государственной власти федерального уровня «для наращивания количества коечного фонда, оборудованного специализированными аппаратами для лечения». Также Владимир Солодов обозначил ключевые точки роста экономики региона.

«Первое — необходимо обеспечить устойчивый рост экономики, для этого в Камчатском крае есть все возможности. Есть системообразующие отрасли, которые имеют огромный потенциал для роста. Это рыбная отрасль: Камчатский край — один из ключевых регионов, на его долю приходится более тридцати процентов всего вылова рыбы в России. Востребованность рыбных ресурсов будет только повышаться с учётом нестабильности, которую мы сейчас наблюдаем. Второе, Петропавловск-Камчатский — это издавна один из опорных портов России, и с развитием Северного морского пути логистика через порты Камчатского края может иметь стратегическое значение для экономики и в целом для России. Также считаю своей главной задачей, чтобы развитие экономики ощутили на себе жители Камчатского края», — сказал временно исполняющий обязанности главы региона.

Напомним, накануне Владимир Илюхин подал заявление об отставке по собственному желанию в связи с назначением на новую должность. Он занимал должность главы региона с 2011 года. Это самый длительный срок пребывания на посту Губернатора края после объединения Корякского автономного округа и Камчатской области.

Справка:

Владимир Солодов был назначен председателем правительства Республики Саха (Якутия) в октябре 2018 года. С 2015 по 2018 год был заместителем полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе, курировал вопросы социальной и экономической политики. До этого руководил департаментом проектов и практик направления «Молодые профессионалы» автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Прошёл обучение в Институте политических наук в Париже, окончил факультет государственного управления МГУ имени Ломоносова, там же обучался в аспирантуре.