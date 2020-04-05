​В Камчатском крае подтверждены первые два случая заражения коронавирусом

Заболевшие граждане не покидали границы Российской Федерации и не выезжали за пределы полуострова, сообщили в правительстве края.



Оба инфицированных, как и люди, находившиеся с ними в контакте, помещены в отдельные боксы.

Напомним, в соответствии с распоряжением губернатора Камчатского края от 03.04.2020 № 359-Р граждане, прибывшие на полуостров, обязаны обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в регион.

Кроме того, всем гражданам рекомендуется минимизировать передвижение и нахождение в общественных местах, соблюдать режим высочайшей чистоты в быту и на рабочих местах. При появлении первых симптомов респираторной инфекции вызывать врача на дом.

Правительство Камчатского края информирует, что за соблюдением гражданами режима самоизоляции ведется геолакационное наблюдение.

Нарушение режима самоизоляции влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 15000 до 40000 рублей.