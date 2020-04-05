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Елена Сорокина: "Оба пациента с диагнозом коронавирусная инфекция на Камчатке - в относительно удовлетворительном состоянии"

Елена Сорокина: "Оба пациента с диагнозом коронавирусная инфекция на Камчатке - в относительно удовлетворительном состоянии"

Заболевшие — мужчина и женщина среднего возраста, никак не связанные друг с другом. Оба сейчас помещены в отдельные боксы и получают необходимую медицинскую помощь.

«Состояние пациентов оценивается как относительно удовлетворительное, подключение к аппаратам искусственной вентиляции лёгких на данный момент им не требуется», — сказала министр здравоохранения Камчатского края Елена Сорокина.

Она добавила, что оба заболевших не покидали территорию Российской Федерации в последнее время, но посещали другие регионы страны.

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