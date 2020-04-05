​Владимир Солодов провел первое совещание на Камчатке

Врио губернатора края провел заседание оперативного штаба по предотвращению коронавируса на территории полуострова.



Сегодня Владимир Солодов прибыл на Камчатку и в узком составе обсудил с членами регионального штаба первостепенные меры, которые будут приняты в ближайшее время в связи с подтверждением первых случаев заболевания на полуострове.

Так, уже с завтрашнего дня будет запущена дополнительная лаборатория для проведения тестирования, что позволит выйти на общую мощность порядка 300 анализов в день. В частности, в действующих и дополнительных лабораториях смогут оперативно сдать тест камчатцы старше 65 лет (так называемая «группа риска»), лица, контактировавшие с жителями Камчатки, у которых выявлен вирус, а также прибывающие на территорию полуострова.

«Необходимо немедленное усиление всех мер по предотвращению распространения инфекции, разворачивание масштабной диагностики, повышение готовности для оказания необходимого лечения, включая разворачивание коечного фонда, оснащённого необходимым оборудованием на случай негативного сценария», — написал в своем профиле в социальной сети Instagram Владимир Солодов.

Врио губернатора субъекта добавил, что «уже в апреле мы начнем производить дополнительные выплаты медицинским работникам, которые задействованы в работе по противодействию распространения коронавируса на территории Камчатского края».

Владимир Солодов дал первоочередные указания членам оперативного штаба, присутствовавшим на совещании и напомнил, что все лица, контактировавшие с заразившимися вирусом камчатцами, установлены и в настоящее время помещены на соответствующий карантин.

Расширенное заседание штаба запланировано на завтра, 6 апреля.