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Глава Камчатки посетил медучереждения полуострова, задействованные в борьбе с распространением коронавирусной инфекции

Глава Камчатки посетил медучереждения полуострова, задействованные в борьбе с распространением коронавирусной инфекции

Врио губернатора Камчатского края посетил Первую городскую больницу и лабораторию Центра СПИД, на базе которой с 3 апреля проводятся исследования на COVID-19, а также провел совещание в режиме ВКС с руководством Центра СПИД, где проходят лечение заболевшие коронавирусом камчатцы.

«Посмотрел, как сегодня выстроена маршрутизация лиц с подозрением на коронавирус на базе Первой городской больницы. Пребывание таких пациентов предусмотрено на базе трех медицинских учреждений: это Центр СПИД, Детская инфекционная больница и Первая городская больница. Количество коечного фонда, которое может быть развернуто, – 156 единиц в случае стандартного сценария, и до 300 единиц, если будет рост числа заболевших. Сейчас мы, безусловно, принимаем все меры, чтобы этого не случилось, — сказал Владимир Солодов. — Кроме того, я ознакомился с работой одной из трёх работающих в крае лабораторий. Здесь установлено одно из самых современных в России оборудование, работают квалифицированные сотрудники. Мы будем наращивать объем тестирования, и рассчитываю, что в ближайшее время поставим вопрос о приобретении дополнительных реагентов. Это позволит проходить тестирование тем жителям Камчатки, которые не находятся в зоне риска, но хотят получить результат».

Напомним, что краевые власти закупили дополнительные тест-системы, которые позволяют пройти тестирование в течение одного часа. Всего на полуострове организована работа трех лабораторий, в которых проводятся исследования на коронавирус: одна на базе регионального управления Роспотребнадзора и две – на площадках медицинских учреждений Камчатского края: Центра СПИД и Камчатская краевая детская инфекционная больница. Отдельные, в том числе финансовые, меры будут направлены на поддержку медицинских работников, которые задействованы в борьбе с коронавирусом.

«Сейчас сотрудники медицинских учреждений фактически на передовой, и нам, конечно, нужно помнить о той большой работе, которую они проводят. Хочу сказать огромное спасибо врачам и всем медицинским работникам, которые сейчас самоотверженно трудятся, зачастую с риском для собственного здоровья. В первую очередь, мы принимаем все необходимые меры для того, чтобы была обеспечена их безопасность и с точки зрения средств индивидуальной защиты, и с учетом механизмов перехода из так называемой «чистой» зоны в общую. Также уже в первой половине апреля, не дожидаясь решения федерального правительства, мы начнем осуществлять дополнительные выплаты врачам, чтобы наши медицинские работники понимали, что их труд востребован и очень ценится», — сказал врио губернатора Камчатского края.

Также Владимир Солодов провел совещание в режиме видеоконференцсвязи с руководством Центра СПИД, где на сегодняшний день находятся два пациента с подтвержденным диагнозом.

По словам главного врача ГБУЗ «Камчатский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Ирины Давудовой, состояние пациентов на сегодняшний день не внушает опасений, отмечается положительная динамика. Они получают необходимую противовирусную терапию, которая предусмотрена приказами Минздрава РФ и временными рекомендациями.

По итогам проведенных выездов и совещаний, Владимир Солодов подчеркнул, что высоко оценивает готовность врачей.

«Проведены серьезные курсы повышения квалификации, расписаны направления усиления. Считаю, что система здравоохранения Камчатского края готова к борьбе в коронавирусом, но, конечно, мы не должны расслабляться, и все силы сконцентрируем на решении этой главной на сегодняшний день задаче», — отметил Владимир Солодов.

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