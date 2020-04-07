Право на получение субсидии на оплату ЖКУ на Камчатке будет продлено автоматически

Гражданам предоставляется возможность автоматического продления субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг до 1 октября 2020 года. Соответствующее постановление утверждено Правительством РФ 2 апреля.

«Обычно субсидии жителям предоставляются на 6 месяцев, но сейчас в связи с эпидемией это ограничение в сроках снимается – вплоть до 1 октября 2020 года. Если с 1 апреля до 1 октября период предоставления субсидии истекает, то она будет предоставляться в том же размере на следующие полгода в беззаявительном порядке с перерасчетом размера после представления соответствующих документов. При этом расчетный период для определения совокупного дохода семьи или одиноко проживающего гражданина для предоставления субсидии в беззаявительном порядке принимается равным сроку, за который такая субсидия была предоставлена», – объяснили представители министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики края.

В случае если размер субсидии, исчисленный исходя из представленных документов, меньше размера выплаченной субсидии, предоставленной в беззаявительном порядке, возврат излишне выплаченных средств за период с 1 апреля по 1 октября 2020 года не производится.

Численность камчатцев, проживающих в семьях, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по состоянию на конец 2019 года – 19 796 человек (15 971 семья). Сумма перечисленной в 2019 году региональным министерством ЖКХ субвенции на субсидии жителям края на оплату жилого помещения и коммунальных услуг составила 514,484 млн рублей.

На 2020 год в краевом бюджете сумма предусмотренной на эти цели субвенции составляет 672,639 млн рублей, из которой 187,718 млн рублей уже перечислены в местные бюджеты.