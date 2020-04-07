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Право на получение субсидии на оплату ЖКУ на Камчатке будет продлено автоматически

Право на получение субсидии на оплату ЖКУ на Камчатке будет продлено автоматически

Гражданам предоставляется возможность автоматического продления субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг до 1 октября 2020 года. Соответствующее постановление утверждено Правительством РФ 2 апреля.

«Обычно субсидии жителям предоставляются на 6 месяцев, но сейчас в связи с эпидемией это ограничение в сроках снимается – вплоть до 1 октября 2020 года. Если с 1 апреля до 1 октября период предоставления субсидии истекает, то она будет предоставляться в том же размере на следующие полгода в беззаявительном порядке с перерасчетом размера после представления соответствующих документов. При этом расчетный период для определения совокупного дохода семьи или одиноко проживающего гражданина для предоставления субсидии в беззаявительном порядке принимается равным сроку, за который такая субсидия была предоставлена», – объяснили представители министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики края.

В случае если размер субсидии, исчисленный исходя из представленных документов, меньше размера выплаченной субсидии, предоставленной в беззаявительном порядке, возврат излишне выплаченных средств за период с 1 апреля по 1 октября 2020 года не производится.

Численность камчатцев, проживающих в семьях, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по состоянию на конец 2019 года – 19 796 человек (15 971 семья). Сумма перечисленной в 2019 году региональным министерством ЖКХ субвенции на субсидии жителям края на оплату жилого помещения и коммунальных услуг составила 514,484 млн рублей.

На 2020 год в краевом бюджете сумма предусмотренной на эти цели субвенции составляет 672,639 млн рублей, из которой 187,718 млн рублей уже перечислены в местные бюджеты.

субсидии
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