Владимир СОЛОДОВ: Первые дни на Камчатке

В понедельник вечером врио губернатора края в режиме видеоконференц-связи в прямом эфире отвечал на вопросы журналистов региона. Разговор изначально планировался как обсуждение работы по противодействию коронавирусной инфекции, но уже к экватору вышел за эти рамки. Владимир СОЛОДОВ обозначил первоочередные задачи и поделился планами по социально-экономическому развитию Камчатки.

Ужесточение мер противодействия COVID-19

– Я считаю, что принимаемых мер недостаточно. Ситуация будет развиваться, хотим мы этого или нет. Мы сейчас проходим ту же ситуацию, что и почти все регионы России, когда долгое время нет ни одного заболевшего, потом появляется небольшой очаг, и дальше все зависит от того, насколько быстро этот очаг блокируется. Там, где его удается заблокировать быстро и эффективно, выравнивается количество заболевших. Мое мнение: нам нужно усиливать меры по блокированию распространения коронавирусной инфекции. Мы более требовательно будем контролировать соблюдение режима самоизоляции.

Второе направление – это работа с предприятиями, которые планируют завоз большого количества работников из других регионов. Все они проинформированы о необходимости 14-дневной изоляции, мы прорабатываем с ними все вопросы: где размещать людей, как контролировать и т. д.

Есть определенные сложности с аэропортом. Я, когда прилетел, инспектировал работу аэропорта, в частности выдачу багажа. Сейчас мы прорабатываем технические решения, которые должны позволить сократить «скученность». Может быть, это отказ от автоматической ленты и выдача багажа небольшими партиями. Также будут введены дополнительные ограничения по междугороднему транспорту и общественному транспорту внутри населенных пунктов.

Граница под замком

– Что касается закрытия авиасообщения с полуостровом, я не считаю это целесообразным. Во-первых, это решение находится в компетенции правительства РФ. Но, самое главное, я не считаю это необходимым и полезным. У нас остались камчатцы за пределами края, мы не знаем, сколько эта ситуация продлится, и не можем оставить на произвол судьбы наших граждан, которые в буквальном смысле зависнут между небом и землей. Другое дело, что нам нужно ужесточать контроль, сокращать количество рейсов, и это уже происходит. «Аэрофлот» будет летать только шесть дней в неделю, «S7» сократил полеты, «Россия» перестала летать. Это дисциплинирует нас и заставляет быть ответственнее.

«Почему я сам не нахожусь в самоизоляции»

– Я находился в очень строгом режиме самоизоляции в Москве, встречаясь с руководством страны на прошлой неделе. Все анализы сдавал регулярно, угроза заражения была только во время перелета. Но, в силу неполного борта, я находился на большом расстоянии от других пассажиров и был в маске. Здесь я также продолжаю работать с соблюдением всех требований социального дистанцирования. Сейчас мы переходим в режим видеоконференц-связи, и максимально возможное количество заседаний будет проводиться именно по ВКС. Правительство не может не работать. Я как временно исполняющий обязанности губернатора не могу находиться полностью в изоляции.

Маскам – быть

– Нехватка медицинских масок – это проблема не только Камчатского края и даже не только России. Весь мир испытывает колоссальный дефицит медицинских масок, санитайзеров и аппаратов искусственной вентиляции легких. В понедельник на Камчатку поступили 55 тысяч медицинских масок, 300 защитных костюмов должны быть доставлены в среду, еще 50 тысяч масок – до конца недели. Безусловно, этого катастрофически не хватает. По нашим оценкам, потребность в масках составляет 1,5–2 миллиона штук, чтобы удовлетворить спрос хотя бы частично. Те 100 тысяч штук будут распределены по предписанию между теми, кому они необходимы: уже заболевшими, медиками, сотрудниками Роспотребнадзора, работающими непосредственно с коронавирусом. Если получится, небольшую часть дадим в продажу. Но это не должно обнадеживать: это количество купят за несколько часов.

Поэтому сейчас мы начали прорабатывать приобретение масок в Китае, предварительно договорились о поставке примерно миллиона штук. Этот контракт уже заключен Республикой Саха (Якутия), мы попросили коллег помочь, и в рамках своего контракта они этот объем будут выделять, чтобы мы могли без формальностей, связанных с валютными операциями, заказать эти маски. Думаю, что при хорошем стечении обстоятельств через 7–10 дней мы сможем их получить в Петропавловске-Камчатском.

Маски все равно будут дорогими, потому что оптовая цена медицинской маски до эпидемии составляла 2,5–3 рубля. Сейчас ее себестоимость в Китае составляет 2,3 юаня – это примерно 28 рублей за штуку плюс расходы на доставку. Так что дешевле, чем 30 рублей, мы их не получим в продажу. Учитывая, что маску нужно менять раз в два часа, гораздо более действенный и экономичный выход – многоразовые маски. Рекомендую ими не пренебрегать.

Меры поддержки бизнеса

– Вопрос очень важный. Звучат оценки, и я их разделяю, что не меньше, чем от самой болезни, мы пострадаем от падения производств ибезработицы. 3 апреля уже вышло распоряжение губернатора по перечню антикризисных мер, которые в дальнейшем мы будем расширять, чтобы бизнес получил реальную поддержку. Первое: мы приняли решение о докапитализации фонда микрофинансирования, дополнительно 100миллионов рублей будет выделено, чтобы можно было как можно быстрее выдать кредиты бизнесу. Второе: для тех, кто в этом фонде уже взял кредиты, будут доступны кредитные каникулы, отсрочка на погашение. Третье: принято решение о снижении налогов. Для работающих в режиме ЕНВД он будет снижен до одного процента. Тем, кто находится на упрощенной системе налогообложения по форме «доходы минус расходы», – до пяти процентов. Четвертое: по факту обнулена арендная ставка при аренде государственного имущества, с предпринимателей будет взиматься только стоимость коммунальных услуг. Ведем переговоры с крупными центрами, чтобы они пропорционально понизили арендную плату для своих арендаторов на период вынужденного простоя. Дальше мы будем разрабатывать отраслевые меры, чтобы оказать поддержку бизнесу в соответствии со спецификой его работы. На этой неделе в режиме ВКС я буду встречаться с представителями бизнес-ассоциаций края, где мы обсудим возможные дополнительные решения.

Эволюция лучше, чем революция

– Я придерживаюсь принципа: когда ты попадаешь в новую систему, прежде чем ее менять, сначала нужно в нее встроиться и посмотреть, как она работает. Считаю, что эволюция лучше, чем революция, и точно не буду отказываться от каких-то структурных решений или принимать кадровые решения исходя из того, в какой команде до этого работал человек. Нужно во многом сохранить кадровую основу и те принципы, по которым выстроена система управления, прежде чем ее развивать. Но изменения и кадровые, и системные будут. Я буду делать основную ставку на тех людей, которые живут в крае и хорошо знают специфику региона. Но будут и привлеченные специалисты, которые способны непредвзято, исходя из интересов государства и жителей, управлять определенной отраслью. Небольшие изменения на этом этапе я проведу в течение двух недель, после этого мы сформируем команду, которая будет работать до сентября. И уже позже определим, как может в дальнейшем выглядеть управленческая команда.

На перспективу

– Сказать, что у меня уже сейчас есть стройная выверенная стратегия, было бы преувеличением. Я второй день работаю на территории. Да, я много работал с Камчаткой, когда был в аппарате полномочного представителя Президента на Дальнем Востоке, бывал здесь, даже отмечал день рождения с женой. Но одно дело – взгляд со стороны, а другое – изнутри. Он формируется в процессе работе с людьми, которые курируют основные направления, в ходе взаимодействия с жителями. Я исхожу из того, что мы будем развивать те сферы, которые нужны гражданам.

Сейчас мне видятся четыре главных приоритета, которые связаны с особенностями и преимуществами Камчатского края. Первый – уникальные природные ресурсы, особенно возобновляемые. Я говорю о дальнейшем развитии рыбной отрасли. За последние годы очень многое для этого сделано. В отличие от нефти и золота рыба – возобновляемый ресурс, востребованность которого будет только повышаться.

Вторая ставка – это, конечно, география. Мы – ворота Северного морского пути, а СМП – это стратегическая ставка Российской Федерации. Поэтому развитие портовой деятельности, логистики – очевидная стратегическая ниша. Вы знаете, что на стадии проработки находится проект по строительству терминала для перегрузки сжиженного природного газа. Он даст новые рабочие места и решит проблему обеспечения сырьем газотранспортной системы, которая находится в сложной ситуации.

Третьи по порядку, но не по значению, – это природная красота и туризм. Камчатка, очевидно, – мировая жемчужина. Нам нужно сделать так, чтобы наш туризм развивался и еще больше приносил жителям, не нанося при этом урона природе.

Еще один приоритет связан не с экономикой, а с качеством жизни. Есть несоответствие между городской средой, которая сейчас существует, и красотой, которая нас окружает. Необходимо этот дисбаланс устранять. Очень важно изменить городскую среду как с точки зрения строительного комплекса, так и благоустройства. Здесь основную роль будет играть мнение самих камчатцев. Будет создана платформа, на которой жители смогут выдвинуть, предложить и проголосовать за тот проект, который нужен им больше всего в части городской среды, а мы поможем его реализовать.

Обратная связь

– Общество меняется, мы все живем в соцсетях, а потому должны общаться с людьми там, где им это удобно. Я планирую как через средства массовой информации проводить прямые эфиры, отвечать на вопросы, так и делать это без посредников. Анонсирую, что в пятницу, 10 апреля, в 18.00 я проведу в социальной сети Instagram прямой эфир, где в течение часа буду отвечать на вопросы людей. Принцип: зачитываю и отвечаю на все вопросы подряд, кроме нецензурных. Не реже, чем раз в две недели, планирую такие эфиры проводить.

Кроме того, я уже поручил разработать положение, согласно которому обращения граждан в социальных сетях будут приравнены к официальным обращениям, и госслужащие края будут обязаны на них отвечать.

Также мы создадим интернет-платформу, на которой каждый гражданин сможет сообщать о какой-то конкретной проблеме. Она берется в работу, маршрутизируется до муниципального чиновника и отрабатывается. Итогом становится ответ с фотографией, например, что проблема решена. По итогам отслеживания времени реагирования составляется рейтинг государственных и муниципальных служащих.

Резюме

– Я считаю себя относительно молодым человеком, но голова у меня давно седая. Не в возрасте дело. Тенденция к привлечению людей в активном возрасте, когда проще новации внедрять, – это важный тренд. Другое дело, что за последние годы у меня была очень хорошая школа в плане опыта.

Я начинал свою работу в МГУ, довольно долгое время работал преподавателем, участвовал в разработке нескольких законов, занимался госуправлением, но с точки зрения теории и науки. После этого работал в Агентстве стратегических инициатив, куда попал по открытому отбору. Занимался проектами в области образования и кадров. В том числе перед нами была поставлена задача найти перспективные кадры для Дальнего Востока. В рамках этого проекта я познакомился с Юрием Петровичем Трутневым, который пригласил меня работать в аппарат полномочного представителя Президента своим заместителем.

Вот в тот момент для меня это был шок. Потому что в 32 года должность заместителя полпреда без опыта госслужбы – это вызов. Тем не менее более трех лет я жил в Хабаровске и курировал вопросы социально-экономического развития ДФО.

Уже после этого Айсен Сергеевич Николаев пригласил меня на очень ответственную позицию председателя правительства Республики Саха (Якутия). Два года я занимался вопросами, начиная с ликвидации последствий ЧС, которые происходят там каждый год, заканчивая северным завозом и логистикой.

Считаю, что подготовка позволяет мне уверенно говорить о том, что я справлюсь с поставленными задачами и оправдаю доверие, которое оказал мне Президент страны. И, главное, заслужу одобрение и поддержку жителей Камчатского края.





Янина БОГДАНОВА