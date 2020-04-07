Владимир Солодов: Не покидайте дома без крайней необходимости

В воскресенье, 5 апреля, Владимир СОЛОДОВ прибыл на полуостров и сразуобсудил с членами регионального штаба первостепенные меры, которые будут приняты в связи с подтверждением первых случаев заболевания на полуострове.

Врио губернатора края сообщил о мерах поддержки медиков: «Уже в апреле мы начнем производить дополнительные выплаты медицинским работникам, которые задействованы в работе по противодействию распространению коронавируса на территории края».

Владимир Солодов возглавил штаб по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции в регионе

Об этом он сообщил в ходе аппаратного совещания, которое прошло 6 апреля.

Врио губернатора отметил, что заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции теперь будет проходить в ежедневном режиме в 18.00, а не раз в два дня, как было ранее. Усилить контроль за ситуацией потребовалось после официального подтверждения диагноза у двух камчатцев.

Наращивать объем тестирования

В течение дня врио губернатора посетил городскую больницу и лабораторию центра СПИД, на базе которой с 3 апреля проводятся исследования на COVID-19.

«Посмотрел, как сегодня выстроена маршрутизация лиц с подозрением на коронавирус на базе первой городской больницы. Пребывание таких пациентов предусмотрено на базе трех медицинских учреждений – это центр СПИД, детская инфекционная больница и первая городская больница. Количество коечного фонда, которое может быть развернуто, – 156 единиц в случае стандартного сценария и до 300 единиц, если будет рост числа заболевших. Сейчас мы, безусловно, принимаем все меры, чтобы этого не случилось, – сказал Владимир Солодов. – Я ознакомился и с работой одной из трех работающих в крае лабораторий. Здесь установлено одно из самых современных в России оборудование, работают квалифицированные сотрудники. Мы будем наращивать объем тестирования и в ближайшее время поставим вопрос о приобретении дополнительных реагентов. Это позволит проходить тестирование тем жителям Камчатки, которые не находятся в зоне риска, но хотят получить результат».

Напомним, что краевые власти закупили дополнительные тест-системы, которые позволяют пройти тестирование в течение одного часа. В регионе организована работа трех лабораторий, в которых проводятся исследования на коронавирус: на базе регионального управления Роспотребнадзора, на площадках центра СПИД и краевой детской инфекционной больницы.

Также Владимир Солодов провел видеосовещание с руководством центра СПИД, где находятся два пациента с подтвержденным диагнозом.

По словам главного врача ГБУЗ «Камчатский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Ирины Давудовой, состояние пациентов на сегодняшний день не внушает опасений, отмечается положительная динамика. Они получают необходимую противовирусную терапию.

По итогам проведенных выездов и совещаний Владимир Солодов подчеркнул, что высоко оценивает готовность врачей. «Проведены серьезные курсы повышения квалификации, расписаны направления усиления. Считаю, что система здравоохранения края готова к борьбе с коронавирусом, но, конечно, мы не должны расслабляться и все силы сконцентрируем на решении этой главной на сегодняшний день задаче», – отметил Владимир Солодов.

C 8 апреля усилен контроль за соблюдением режима самоизоляции

Врио губернатора края провел заседание регионального штаба по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.

«Мы определили, что оперативный штаб – единственный легитимный источник достоверной информации по коронавирусу. Озвучивать и комментировать всю информацию о текущей ситуации будут еще три человека помимо меня – председатель правительства края Роман Василевский, министр здравоохранения региона Елена Сорокина и руководитель управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю Наталья Жданова», – подчеркнул Владимир Солодов.

Он отметил, что особое внимание сейчас уделяется людям, с которыми контактировали двое заболевших камчатцев. Также под контролем граждане из группы риска – лица старше 65 лет и прибывшие из-за пределов Камчатки с признаками ОРЗ.

«Все они проходят тестирование, и мы максимально оперативно будем выявлять случаи, вызывающие подозрения. Сегодня под сомнением находятся еще двое граждан. Их анализы направлены в Новосибирск, и как только получим результат – сразу оповестим население», – сказал Владимир Солодов.

Врио губернатора сообщил, что контроль за соблюдением гражданами режима самоизоляции будет усилен. Утверждена форма пропуска для сотрудников и автомобилей организаций, продолжающих работать. С 8 апреля наличие данного документа будет проверяться как у пешеходов, так и у автомобилистов. Также правоохранительные структуры будут использовать дистанционные меры контроля – камеры видеофиксации и отслеживание геолокации.