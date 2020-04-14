Владимир Солодов: «Мое место здесь, на Камчатке»

В эксклюзивном интервью издательству «Камчатский край — Единая Камчатка» глава региона рассказал о впечатлениях от первой недели работы на полуострове, планах по развитию края, отказе от возвращения в Москву и семье.



— Владимир Викторович, прошла неделя с того момента, как Вы прилетели на Камчатку, каковы на данный момент Ваши впечатления?

— Самая главная стратегическая задача сейчас понятна — это борьба с распространением коронавирусной инфекции. И она останется таковой на ближайшие недели, а может, и месяцы. Нам сейчас нужно очень быстро собраться, мобилизовать все силы. Под «нами» я имею ввиду не только правительственные структуры, но и общество, и бизнес, всех жителей. Потому что от того, как мы проживем ближайшие дни, зависит, насколько длинной будет эпидемия, и насколько массово она охватит граждан. Инфекция сложная, тяжелая, непривычная. Ход болезни нестандартный, и это точно не простой грипп, как многие говорили еще несколько недель назад. У многих она проходит бессимптомно, однако у некоторых даже молодых и здоровых людей коронавирус очень быстро вызывает тяжелое состояние.

За эту неделю я еще раз убедился, что одна из главных болевых точек на Камчатке – сложное и запущенное состояние системы здравоохранения. Здесь целый комплекс проблем: устаревшая материально-техническая база, ужасное состояние зданий, сами подходы. Рецепт выхода из ситуации – увеличение числа врачей, ведь квалифицированные специалисты – залог успеха. И в части закупки необходимого оборудования, и с точки зрения своевременной поставки медикаментов. Всё остальное проще решить, чем кадровые проблемы в этой отрасли. Потому я еще раз хочу сказать спасибо врачам за их самоотверженный труд. А жителей я вновь попрошу помочь медикам и оставаться в эти дни дома, не тревожа их ложными вызовами.

— Львиную долю своего времени Вы уделяете общению с жителями, в ваших социальных сетях обращений граждан уже десятки тысяч. Каковы сейчас, на ваш взгляд, главные проблемы камчатцев

— Развитие нашего городского пространства. Его состояние также можно охарактеризовать как запущенное. В последний раз я был в Петропавловске-Камчатском в 2017 году и могу сказать, что с тех пор мало что изменилось. И это печально, потому что в других городах за этот срок уже проделан большой путь. Городских проблем очень много, не буду их перечислять. Часть из них носит фундаментальный характер, связанный с отсутствием развития строительного комплекса, со сложными объективными условиями: рельефом, сейсмикой, отсутствием площадей и неразвитой инженерной инфраструктурой. Но есть и субъективные причины, которые можно исправить. Вот здесь есть позитивный фактор, на который я хочу опереться, — это инициативные горожане. И общество в целом, и молодежь в частности очень заинтересованы в улучшениях, у жителей много идей. Я думаю, что в ближайшее время мы начнем обсуждение уже сформированных инициатив, и одновременно запустим систему сбора предложений, которые лягут в основу развития городской среды.

Я защищал диссертацию по политическим наукам в 2007 году, она была посвящена как раз электронному правительству как инструменту повышения эффективности государственного управления. Одной из важных составляющих моего исследования тогда было изучение практик прямого вовлечения граждан в принятие решений. Не во всех сферах это возможно, где-то даже недопустимо. Но городская среда – это как раз пример того, где мнение людей основополагающе. У нас есть все основания, чтобы на Камчатке это реализовать.

— Вы уже говорили о том, каким видите развитие экономики края, и что делаете ставки на рыбную промышленность, туризм и логистику. Что-то добавилось?

— Я хочу при формировании программы экономического развития Камчатского края запустить ряд стратегических сессий с гражданами, чтобы выявить те самые инициативы и точки прорыва, на которые мы в дальнейшем вместе сделаем ставки. В частности, я вижу смысл в позиционировании Камчатки как региона, который задает планку современного экологичного подхода. Я говорю не только о таких простых вещах как ограничение воздействия на среду и экологическое воспитание, но и о создании принципиально новых принципов функционирования экономики на основе экологии. Это, например, туризм, основанный на местных инициативах. Не должно быть разрыва между туризмом и жителями.



— В этом контексте не могу не спросить вот о чем: многие коренные камчатцы ни разу не были в Долине гейзеров или на Курильском озере, просто потому, что это очень дорого. Как в таком случае развивать туризм в тесной связке с жителями?

— Да, я это понимаю. Нужно искать подходы. Я помню, что мы еще в 2017 году устраивали здесь обсуждение с представителями туристической отрасли на тему ее дальнейшего развития. Я убежден, что нам нужно повышать доступность знаковых объектов для местных жителей. Это не очень просто сделать, потому что себестоимость посещения «жемчужин» Камчатки достаточно высокая, но можно найти решения. Вместе с тем, нам нужно «разбить» туризм на несколько типов. Есть туризм элитный, он всегда будет стоить дорого и востребован определенной аудиторией, на этом край будет зарабатывать деньги. Есть туризм экстремальный, там тоже нишевая аудитория. А должен при этом существовать еще и доступный туризм, который возможен без вертолетного перелета. То есть это должны быть определенные места, к которым ведут нормальные дороги, куда люди смогут приехать самостоятельно или за небольшие деньги. При этом, очень важно, чтобы массовые посещения не наносили непоправимый вред природе. Нам нужно подобрать такие места, обустроить их, на Камчатке они однозначно есть.

— Продолжая тему поддержки граждан. Очевидно, что покупательская способность населения падает, минэкэномразвития края поручено мониторить цены, но продуктовый бизнес уже заявляет, что получает от поставщиков уведомления о повышении цен. Планируется ли механизм сдерживания стоимости продуктов?

— Мы внимательно работаем со всеми предпринимателями.Перечень мер, который уже объявлен, будет дополняться. Я в еженедельном формате встречаюсь с представителями бизнеса и получаю от них предложения в части новых инструментов поддержки. Безусловно, компании, продающие продукты питания, тоже должны быть получателями этой поддержки. Но пока мы видим, что у них обороты только растут. Они не находятся в таком бедственном положении, как закрытые торговые центры или те, кто оказывает услуги. И вместе с тем нам уже сегодня нужно думать о том, как сдержать рост цен. Я жду докладов профильных министерств, и после этого буду встречаться с представителями основных торговых сетей, чтобы всю логистическую цепочку изучить и выработать меры, которые позволят сдержать цены. Это важно, и я лично буду эту тему держать на контроле в этот непростой период.

— Масштабные инвестиционные проекты, ранее заявленные к реализации: НОВАТЭК, «Роза Хутор». На них пандемия отразится? Инвесторы еще не заявили о переносе сроков?

— Я предлагаю вернуться к этому вопросу позже. Честно скажу, я не успел еще во все детали погрузиться и наметил это на текущую неделю. Но главная задача сейчас всё равно — коронавирус, поэтому, если здесь мы небольшую паузу возьмем, катастрофы не произойдет. Но сразу скажу, информации от инвесторов о переносе сроков из-за эпидемии не было.

— А теперь о личном. У Вас буквально образцово-показательная семья: из братьев священнослужитель, банкир, фотограф и Вы – глава региона. С детства стремились к госслужбе?

— У меня в детстве не было четко сформулированной мечты, кем я хочу стать. Я не заявлял, что мечтаю быть космонавтом или пожарным. Оба моих родителя – математики. Я об этом не думал тогда, но мне очень нравился процесс преподавания. А потому, когда я закончил Московский государственный университет, я остался там же работать. Я до сих пор могу сказать, что преподавание – это мое любимое дело, и когда-нибудь я обязательно вернусь в образовательную систему. Так вот, сразу после выпуска я начал вести базовый курс государственного управления. И часто, разговаривая с товарищами, говорил, что не очень хорошо получается, что я преподаю то, чем никогда на практике не занимался. И добавлял, неплохо было бы пойти на госслужбу, а еще лучше – поехать в регион на какую-нибудь позицию, чтобы потом преподавать с чувством понимания специфики. Мысли материальны. Но, если бы мне тогда сказали, что я стану временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края, я бы не поверил. Тем не менее, сегодня это реальность. Я считаю, что нужно ответственно относиться к тем возможностям, которые нам предоставляются, и по максимуму использовать их на благо тех, кто на нас рассчитывает.

— Когда Вас вызвали из Якутии в Москву и сказали, что Вас ждет встреча с главой государства, что Вы испытывали? Ожидали, что Вам предложат руководить регионом?

— Это была моя первая встреча с Владимиром Владимировичем. Некоторая психологическая готовность у меня была. Я прошел определенный профессиональный путь: работал в аппарате полномочного представителя президента, возглавлял правительство самого крупного по площади субъекта РФ. Кроме того, год назад я закончил обучение по программе развития кадрового резерва, которое в народе называют курсами губернаторов, потому что многим по окончании предложили возглавить регионы. Конечно, с моей стороны было бы лукавством говорить о том, что я не рассматривал такой вариант и не просчитывал возможность, что в какой-то момент мне доверят возглавить регион. Могу сказать, что я сам не стремился к этому, как и к должностному росту. В нескольких интервью в Якутии я прямо говорил, что мне очень комфортно работать вторым номером с Айсеном Сергеевичем Николаевым. Мне действительно нравилась командная работа, я очень ценю этот период. При этом я считаю, что работа в регионе очень важна и ответственна, это одно из главных мест, где сейчас можно реализовать себя. Многие мои друзья работают в федеральных структурах, и в качестве основного демотивирующего фактора они говорят: несмотря на ответственную позицию, они ничего не могут поменять. Они встроены в большую систему, и, даже занимая определенный пост, не могут принять самостоятельных решений, которые были бы реализованы в течение короткого времени. В этом плане регион отличается в лучшую сторону. Здесь мы можем принимать решения и видеть, как меняется жизнь граждан. Это серьезная энергетическая подпитка: ты понимаешь, что твоя тяжелая и сложная работа дает эффект. Я коренной москвич, но живу на Дальнем Востоке и работаю в системе государственного управления последние пять лет. И, безусловно, у меня были разговоры и с семьей, и с друзьями о моем возвращении в Москву, но я считаю, что мое место здесь, на Камчатке. Президентом РФ мне оказано высокое доверие, я очень благодарен за это. Кроме того, я очень рад, что мне доверили возглавить именно Камчатский край. Это не просто один из регионов России, это уникальная земля, имеющая для меня большое значение. А потому я вдвойне рад, что теперь имею возможность изменить жизнь камчатцев к лучшему.