Владимир СОЛОДОВ – ON AIR

Сказать, что Владимир СОЛОДОВ принял управление регионом в непростые времена, – значит почти ничего не сказать. Однако он заявляет, что искренне благодарен Президенту России за свое назначение и приложит все усилия, чтобы оправдать это доверие и заслужить поддержку жителей полуострова.

Владимир Викторович считает, что быстрее и эффективнее познакомиться с чаяниями камчатцев ему поможет общение в прямых эфирах. За первую рабочую неделю он дважды выходил на связь с народом. Его пятничный эфир в «Инстаграме» собрал почти 10 тысяч зрителей, за час Солодов успел ответить на сотню вопросов. Были среди них и сугубо личные проблемы, в которых еще придется разобраться, а были и те, что волнуют сейчас абсолютно всех и требуют безотлагательных ответов. И, конечно, львиная их доля касалась ситуации с коронавирусом.

Почему на Камчатке скрывают реальное число заболевших?

– Многие спрашивают, почему так поздно приходит подтверждение и почему мы узнаем о новых заболевших коронавирусом камчатцах позже, чем Москва. Я еще и еще раз объясняю: дело не в том, что кто-то скрывает информацию или вводит в заблуждение… Процедура следующая: сначала мы проводим тесты в лабораториях на территории Камчатского края, здесь действуют 3 лаборатории, две из них – наши краевые, одна – лаборатория Роспотребнадзора. После того, как наша лаборатория выявляет наличие вируса у человека, анализ отправляется в Новосибирск в единственную в стране федеральную лабораторию «Вектор», где нам подтверждают (или не подтверждают) официальный диагноз. Затем «Вектор» отправляет информацию в Москву, в Роспотребнадзор. После того, как там информация сводится, ее одновременно доводят до нас и сразу выкладывают на официальном сайте Роспотребнадзора.

Кто эти люди, которых вы так много тестируете? Могу ли я пройти тест?

– Сейчас мы тестируем только людей, которые находятся в зоне риска, – граждан старше 65 лет с признаками заболевания, тех, кто приехал из-за границы или из других регионов РФ с признаками заболевания, людей, которые были в контакте с подтвержденными больными, и, конечно, медиков.

Сейчас мы вышли на мощность 500 тестов в день. Хочу напомнить, что еще неделю назад мы проводили всего 30–40 тестов. В 10 раз увеличили это число. Только что на штабе мне докладывали, что мы можем еще увеличить мощность до 900 тестов в день. По показателю отношения количества тестирований к численности населения мы одни из лидеров в России. Но я считаю, что надо дальше наращивать, потому что быстрое обнаружение больных – это главный залог ограничения распространения инфекции.

После того, как мы сейчас начинаем (одни из первых в России) использовать быстрые реагенты, которые будут давать результат в течение 1 часа, тестирование будет максимально расширяться. Мы придем к тому, что всем желающим можно будет сделать анализы. Единственное, сразу предупрежу: для тех, кто не в зоне предписания, – они будут, скорее всего, платными.

Готова ли камчатская медицина к эпидемии?

– На сегодняшний день у нас уже функционируют 126 специализированных инфекционных коек, в ближайшие дни мы выйдем на 156 коек – это то количество, которое рекомендовано Минздравом РФ. По количеству коек мы соответствуем показателям, но, к сожалению, мы не соответствуем по их оснащенности. Система здравоохранения края, вы это знаете лучше меня, находится, могу прямо сказать, в запущенном состоянии. И это отражается и на нынешней ситуации. К примеру, у нас должно быть в этих лечебных заведениях 55 аппаратов ИВЛ, сейчас их развернуто только 9. Мы экстренно сейчас запросили помощь у федерального центра, 10 аппаратов ИВЛ уже готовы к отправке, и еще 10 аппаратов будут готовы к отправке через две недели. То же самое касается и других потребностей, которые могут возникнуть при лечении возможного количества больных коронавирусной инфекцией. У нас очень старые больницы, они не приспособлены. Одна из первостепенных проблем, которая меня сейчас волнует, – необходимость увеличения возможности проведения компьютерной томографии. Будем стараться решать этот вопрос!

Почему разрешаете «гнуть» цены на маски?

– Сейчас заказано около 1,5 миллиона масок в Китае. Они находятся в пути, мы отслеживаем их продвижение, помогаем прохождению таможенных процедур, придаем необходимое ускорение. Они должны со дня на день прибыть и поступить в торговую сеть. В то же время много вопросов задают по дороговизне масок. Себестоимость масок сейчас, в силу огромного дефицита во всем мире, составляет 26–28 рублей за штуку. Поэтому с учетом транспортировки, упаковки, таможни у нас они будут в сети не меньше чем 33–35 рублей за штуку (это вообще без какой-либо наценки). К сожалению, сейчас нигде в мире нельзя найти маски дешевле. В связи с этим основная рекомендация, которая дается и на федеральном уровне, – использовать многоразовые маски. Мы существенно нарастили их изготовление: сейчас на территории края отшивают порядка 3,5 тысячи штук в день. Будем расширять производство еще в два раза за счет того, что на следующей неделе должно заработать закупленное нами оборудование по линии УФСИН. Самое простое и не такое накладное сейчас – приобрести несколько многоразовых масок, стирать их после использования и гладить утюгом. Врачи говорят, что это не менее эффективно, чем использование одноразовых масок.

Вы видели, сколько стоит имбирь? Почему не реагируете?

– Имбирь и лимон у нас сегодня, как говорится, – «на хайпе». Но меня нынче не это больше волнует. Мне сегодня докладывал министр экономического развития ситуацию в целом с ценами на все продукты. И ситуация такова: сейчас распродаются оптовые запасы, а следующие поставки будут только по стопроцентной предоплате, и уже с повышением цен. Это огромная проблема, и с ней действительно нужно бороться. Потому что, видит Бог, пережить имбирь по 2 000 рублей за килограмм можно. Я, например, не помню, когда его последний раз ел. А вот если базовые продукты начнут расти на 30 процентов – вот это уже будет беда. И здесь мы будем неукоснительно с ФАС отслеживать и работать с поставщиками в ручном режиме, чтобы не допустить такого роста.

Отпустите меня на дачу!

Рекордное количество вопросов на прямой линии в «Инстаграме» было получено Владимиром Солодовым от дачников: «Почему не пускаете на дачи? У нас сезон начался, нам не с соседями общаться, а за рассадой следить в теплицах». Однако врио губернатора края разъяснил, что вопрос безопасности людей сейчас стоит куда острее вопроса посадок:

– Сейчас очень ответственный момент. И от того, как сегодня соблюдается режим самоизоляции, будет зависеть то, как мы пройдем следующие этапы (это показывает опыт других регионов), сможем ли локализовать заболеваемость, или у нас получится массовое распространение… От этого будет зависеть и экономика края, и жизнь, и здоровье наших земляков. По дачному вопросу мы сегодня много спорили на заседании оперативного штаба. В качестве рекомендации выработано следующее решение: вы можете выбрать по вашему усмотрению, будете вы самоизолироваться дома или на даче. Но ездить между дачей и домом ежедневно туда-обратно мы не можем вам разрешить, потому что это существенно увеличивает риск заражения. Если у вас дача не позволяет там постоянно жить в течение двух недель, то оставайтесь в городе. Если условия позволяют, то ваше право выбрать дачу как место самоизоляции. Просьба отнестись с пониманием. Эти времена пройдут, и мы отправимся со спокойной душой и на дачи, и на природу. Я, например, привык заниматься бегом. Погода сейчас стоит уже подходящая на Камчатке… И я очень страдаю, что не могу себе позволить пробежки. Страдаю, но заставляю себя приберечь свои желания до лучших времен.

Когда откроются парикмахерские?

– Мы пока не можем себе этого позволить. Парикмахерские – это очень личная, контактная услуга и, не дай Бог, она станет механизмом распространения инфекции… Мы можем получить очень серьезный вызов! Лучше мы немного обрастем, но будем здоровыми.

Что будет с аварийным жильем, программа будет продолжаться?

– Для меня было некоторым шоком, что объем строительства по программе аварийного жилья в Камчатском крае меньше соответствующего объема в Республике Саха (Якутия) в 40 раз. Не в 3, не в 10, а в 40! Я не уверен, что камчатский жилфонд в 40 раз лучше якутского… Визуальный осмотр пока подсказывает противоположное. Я понимаю, что есть свои особенности у региона, сейсмика например. Но по замене аварийного жилья однозначно нужно наращивать обороты и усиливать работу.

Многодетным, как и прежде, будут давать земельные участки за тридевять земель?

– Об этой проблеме я знаю не понаслышке, я сам из многодетной семьи… В начале 90-х годов наша семья получала участок в 150 км от Москвы, на голом пустыре, без дороги, без электричества и всего остального. Мы туда поехали, грустно посмотрели и после больше не возвращались. Проблема существует и по сей день. Анализ использования земельных участков показывает, что даже там, где есть какая-то инфраструктура, многодетной семье очень сложно построиться. Я поднимал статистику: буквально считанные единицы реализовали свое право и построили дом на этих выделенных участках. Нам нужно в этом случае использовать разные альтернативные механизмы. Я большой сторонник вот какой меры… Она одно время в Якутии применялась и сейчас будет возобновляться. Думаю, что мы ее проработаем и для Камчатского края. По желанию граждан, которые имеют право на земельный участок, предусмотрена возможность отказаться от него в обмен на выплату регионального материнского капитала в 3-кратном размере. Есть ограничение, что можно использовать эту сумму только на улучшение жилищных условий. Я считаю эту альтернативу эффективной. Да, нет земельного участка, но появляется возможность сделать первичный взнос в ипотеку или дополнить накопления и улучшить жилищные условия. Здесь, на полуострове, нужно смотреть по ситуации, по цифрам. Я погружусь в эту проблему и уже с конкретными предложениями выйду и поделюсь.

Воспринимаете назначение на Камчатку как ссылку?

– Решение о назначении врио губернатора принимает лично Президент РФ Владимир Путин. И я, безусловно, очень благодарен ему за доверие. Приложу все усилия, чтобы его оправдать и чтобы заслужить одобрение и поддержку со стороны жителей края. Безусловно, для меня как для ответственного гражданина главное – это возможность приносить благо жителям нашей страны. Может, немного пафосно звучит, но на самом деле соответствует моей внутренней установке. Когда я принимал решение о том, чтобы переехать в Якутск, я был уверен, что на посту председателя правительства Республики Саха (Якутия) у меня будет больше возможностей реально изменить что-то, реально от моих решений зависело, как происходят процессы в огромном регионе, равном по площади Индии… Аналогичные чувства у меня были, и когда моя кандидатура рассматривалась на должность исполняющего обязанности губернатора Камчатского края. У меня сомнений не было, потому что высокое доверие Президента – это не тот случай, когда можно сомневаться или когда какие-то есть поводы для отказов. Я благодарен Президенту РФ не только за то, что он мне доверил управление целым регионом, но и за то, что он мне доверил управление именно Камчатским краем. Это – особый регион. У всех, с кем я в последнее время общался из руководства страны, только одна характеристика Камчатского края – восхищение. Все говорят о Камчатке очень эмоционально, с любовью и с желанием сюда приехать вновь.

Сильно ли вас на фоне этой красоты ужаснул Петропавловск?

– Я ведь увидел Петропавловск-Камчатский не впервые. Достаточно часто я здесь бывал, когда работал в аппарате полномочного представителя Президента. Прибывая на Камчатку, невольно фиксируешь это противоречие между божественной красотой природы и краевым центром, находящимся в очень сложном состоянии. И я считаю одной из главных своих задач привести в соответствие одно с другим. Не природу испортить до уровня города, а «подтянуть» городскую среду до высоты природы. Честно скажу, мне стыдно, когда я смотрю на это глазами иностранных туристов, которые прибывают на океанском лайнере, видят издалека вулкан, а потом видят город в том состоянии, в каком он есть. Здесь очень большой блок работы предстоит. И поскольку для меня важно именно восприятие жителей, я думаю, мы будем много советоваться с вами. Конечно, у меня есть свои эмоциональные порывы что-то сделать, но очень важно слушать горожан – тех, кто болеет душой за свой город… Хочу реализовать такой проект, чтобы граждане сами сформулировали, что самое главное их волнует в городе. А мы постараемся максимально быстро воплотить те вещи, которые сможем. Сделаем это и будем строить уже стратегические планы по дальнейшему развитию.

Как ваша семья отнеслась к новому назначению?

– Супруга моя – привычная к переездам. Сейчас она находится в Москве, соблюдает режим самоизоляции. Как только он будет окончен, сразу же приедет сюда. Могу сказать, что к моему назначению на Камчатку она отнеслась с воодушевлением. Мы с супругой отдыхали здесь в 2016 году, когда у меня был короткий пятидневный отпуск, насладились природой и с мишками пообщались. У нее остались исключительно приятные воспоминания, и она с радостью сюда вернется.





Подготовила Лада КАЛИНИНА