Более 5 тысяч камчатцев получат бесплатные продуктовые наборы

Камчатскому краю направлено 7 миллионов рублей в рамках всероссийской акции «Мы вместе».

Инициаторами благотворительной акции выступили акционеры инвесткомпании «Альфа-Групп». 1 миллиард рублей был направлен на оказание адресной помощи пожилым людям в фонд акции «Мы вместе» и распределен по регионам.

«В бесплатный продуктовый набор входят крупы, мука, овощные консервы, сахар, соль, растительное масло, чай, хозяйственное и туалетное мыло на общую сумму 1 250 рублей. В течение нескольких месяцев волонтеры будут развозить наборы по краю», – рассказали представители агентства по делам молодежи края.

В региональном штабе акции при участии министерства социального развития и труда края формируются списки получателей, в их числе – граждане 65 лет и старше, которые находятся на социальном обслуживании, получают соцуслуги, а также оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.

Для получения помощи необходимо позвонить по телефону горячей линии 8-800-200-34-11, оставить заявку и дождаться ее обработки и проверки на соответствие требуемым критериям. После этого с заявителем свяжутся волонтеры. Помощь предоставляется однократно.