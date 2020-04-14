Коронавирус на Камчатке: и вновь – усиление мер безопасности

В крае по состоянию на 14 апреля подтверждены уже 21 случай заражения камчатцев коронавирусом. Пробы, показавшие положительный результат, подтверждены в Новосибирске.

Ранее в регионе было зарегистрировано 10 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Сообщалось, что среди заболевших – жители Петропавловска-Камчатского и Елизовского района. Все заболевшие находятся под наблюдением врачей в изоляции.

«Мы были готовы к этой ситуации. Все вновь подтвержденные были изолированы еще несколько дней назад, все необходимые меры по их лечению принимаются. Также отработаны все контактные группы этих людей, ни одного подтверждения среди них нет. В местах проживания данных граждан проведена тотальная санитарная очистка подъездов и улиц», – рассказал врио губернатора края Владимир Солодов.

Он также отметил, что все заболевшие – жители края, которые не были за границей в последнее время, а большинство из них не выезжали на материк. И это означает, что основным источником инфекции являются контакты – те люди, которые были за границей, но бессимптомно перенесли заболевание либо поправились без обращения к медикам, при этом успев передать вирус своему окружению. «Сейчас у нас главная задача – не допустить разрастания инфекции в нашей городской агломерации, которая уже имеет очаги. К сожалению, мы можем уверенно говорить, что вирус у нас есть. Он уже на улицах и у жителей. Необходимо минимизировать скорость его распространения и не допустить его проникновения в отдаленные районы, потому что это может привести к наиболее тяжелым последствиям», – подчеркнул Владимир Солодов.

По его словам, увеличение количества подтвержденных случаев заболевания в регионе неразрывно связано с наращиванием количества проводимых тестов. В ближайшее время эта работа будет еще больше усилена.

Новые ограничения

Врио губернатора подчеркнул, что ситуация требует усиления мер безопасности, поскольку распространение инфекции уже происходит непосредственно в городской агломерации. Так, с 16 по 30 апреля будут прекращены регулярные межмуниципальные перевозки в отдаленные районы Камчатского края. Также по этим маршрутам будут ограничены перемещения на личном автотранспорте. Исключение будет сделано лишь для тех граждан, которые имеют регистрацию на территории соответствующих населенных пунктов. Усиленные посты ДПС на дорогах края также начнут работать 16 апреля с. г. «Усиление мер коснется и воздушных перевозок по внутренним маршрутам Камчатского края. На этой неделе мы еще осуществим перевозку тех граждан, кто уже приобрел авиабилеты, после чего регулярное авиасообщение с районами также будет прекращено. Мы организуем прием заявок на определенный период в муниципальных районах и в центральном транспортном узле. По мере формирования заявок будем организовывать специальные рейсы. Все это связано с необходимостью минимизировать риск распространения инфекции по территории края. В этой связи хочу уверить, что грузовое сообщение и снабжение товарами, необходимыми для нормального функционирования, будут осуществляться бесперебойно. Никаких ограничений в этой части вводить мы не планируем», – подчеркнул врио губернатора Камчатского края.

Выздоровел первый пациент

Владимир Солодов отметил, что ранее введенные меры безопасности уже дают свой результат. Согласно данным УГИБДД России по Камчатскому краю, интенсивность дорожного движения в регионе сократилась примерно в два раза.

«Мы видим, что камчатцы достаточно ответственно начинают относиться к ограничениям. Хочется их за это поблагодарить, но расслабляться не стоит. Мы только подходим к пику заболеваемости. Также хочу поделиться хорошей новостью. Сегодня из больницы выписывается первый пациент на Камчатке, которому был поставлен соответствующий диагноз. Женщина ездила в Хабаровск на плановую операцию, и мы предполагаем, что она была инфицирована именно там. К счастью, болезнь прошла без осложнений. Спустя 14 дней все результаты в норме», – добавил Владимир Солодов.

Добавим, по состоянию на 14 апреля общее число выявленных случаев заболевания в стране достигло 18,3 тыс. человек. Из них умерли 148 граждан, выздоровели – 1 470.