Вулканологи предлагают подготовиться к возможному извержению Авачинского вулкана

Специалисты Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН провели исследование сегодняшнего состояния Авачинского вулкана. Об этом сообщил директор Института вулканологии сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН Алексей Озеров.

«Научные сотрудники ИВиС Иван Нуждаев и Ильяс Абкадыров совершили полевой выезд к вершине Авачинского вулкана в рамках активного мониторинга текущего состояния исполина. Проведены фото- и видеосъемка, наземная съемка аппаратурой, измеряющей тепловое поле. Исследованы кратер, трещины и фумаролы. Выполнен замер теплового поля в западной части кратера, где в конце прошлого года наблюдалось свечение. Результаты исследований показывают, что парогазовая деятельность вулкана, температурный фон относительно начала года снижены, новых трещин или термических аномалий нет», — сказал Алексей Озеров.

Напомним, в начале декабря 2019 года жители Петропавловска-Камчатского впервые за многие годы могли наблюдать свечение на вершине Авачинского вулкана. Это вызвало многочисленные слухи о его скором извержении. Вертолетный облет тогда показал, что на западном склоне вулкана увеличились термальные поля и повысилась температура бортов трещины, что и вызвало подсветку фумарольных струй. По заключению специалистов, с учетом других параметров состояния вулкана, остающихся неизменными, увеличение термальных полей не может служить однозначным предвестником извержения. Тем не менее, специалистами ИВиС ведется постоянный мониторинг состояния Авачинского вулкана.

По оценке ученых, в ближайшие 25 лет Авачинский вулкан будет извергаться не менее двух раз. Наиболее опасными последствиями извержений станут лавовые потоки, пеплопады и грязекаменные потоки (лахары и сели), которые могут двигаться в трех направлениях: по направлению к городу Елизово, в сторону аэропорта и по направлению к Петропавловску-Камчатскому. Кратер Авачинского вулкана сейчас закупорен лавовой пробкой, образовавшейся после извержения 1991 года. Следующее извержение с разрывом этой пробки с большой вероятностью приведет к обильным пеплопадам, в том числе в населенных пунктах, и сходу особенно мощных лахаров.

В наиболее уязвимом положении находятся дачные поселки в Елизовском районе, объекты Газпрома, водозабор, в исключительно уязвимом – наделы участников программы «Дальневосточный гектар» в районе реки Сухая Елизовская. Эти наделы находятся на наиболее вероятном направлении схода мощных грязевых потоков.

Для предотвращения катастрофических последствий предстоящих извержений специалисты Института вулканологии и сейсмологии предлагают создать вулканологический полигон и разместить на нем 6 базовых вулканологических многопараметрических автоматизированных комплексов (ВМАК). Комплексы планируется установить у подножия и в кратере Авачинского вулкана, а также у основания и на вершине соседнего с ним Корякского вулкана. Полученные от комплексов данные будут обрабатываться в режиме реального времени и, в случае необходимости, будет передаваться экстренное предупреждение об опасности.