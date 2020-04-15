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Вулканологи предлагают подготовиться к возможному извержению Авачинского вулкана

Вулканологи предлагают подготовиться к возможному извержению Авачинского вулкана

Специалисты Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН провели исследование сегодняшнего состояния Авачинского вулкана. Об этом сообщил директор Института вулканологии сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН Алексей Озеров.

«Научные сотрудники ИВиС Иван Нуждаев и Ильяс Абкадыров совершили полевой выезд к вершине Авачинского вулкана в рамках активного мониторинга текущего состояния исполина. Проведены фото- и видеосъемка, наземная съемка аппаратурой, измеряющей тепловое поле. Исследованы кратер, трещины и фумаролы. Выполнен замер теплового поля в западной части кратера, где в конце прошлого года наблюдалось свечение. Результаты исследований показывают, что парогазовая деятельность вулкана, температурный фон относительно начала года снижены, новых трещин или термических аномалий нет», — сказал Алексей Озеров.

Напомним, в начале декабря 2019 года жители Петропавловска-Камчатского впервые за многие годы могли наблюдать свечение на вершине Авачинского вулкана. Это вызвало многочисленные слухи о его скором извержении. Вертолетный облет тогда показал, что на западном склоне вулкана увеличились термальные поля и повысилась температура бортов трещины, что и вызвало подсветку фумарольных струй. По заключению специалистов, с учетом других параметров состояния вулкана, остающихся неизменными, увеличение термальных полей не может служить однозначным предвестником извержения. Тем не менее, специалистами ИВиС ведется постоянный мониторинг состояния Авачинского вулкана.

По оценке ученых, в ближайшие 25 лет Авачинский вулкан будет извергаться не менее двух раз. Наиболее опасными последствиями извержений станут лавовые потоки, пеплопады и грязекаменные потоки (лахары и сели), которые могут двигаться в трех направлениях: по направлению к городу Елизово, в сторону аэропорта и по направлению к Петропавловску-Камчатскому. Кратер Авачинского вулкана сейчас закупорен лавовой пробкой, образовавшейся после извержения 1991 года. Следующее извержение с разрывом этой пробки с большой вероятностью приведет к обильным пеплопадам, в том числе в населенных пунктах, и сходу особенно мощных лахаров.

В наиболее уязвимом положении находятся дачные поселки в Елизовском районе, объекты Газпрома, водозабор, в исключительно уязвимом – наделы участников программы «Дальневосточный гектар» в районе реки Сухая Елизовская. Эти наделы находятся на наиболее вероятном направлении схода мощных грязевых потоков.

Для предотвращения катастрофических последствий предстоящих извержений специалисты Института вулканологии и сейсмологии предлагают создать вулканологический полигон и разместить на нем 6 базовых вулканологических многопараметрических автоматизированных комплексов (ВМАК). Комплексы планируется установить у подножия и в кратере Авачинского вулкана, а также у основания и на вершине соседнего с ним Корякского вулкана. Полученные от комплексов данные будут обрабатываться в режиме реального времени и, в случае необходимости, будет передаваться экстренное предупреждение об опасности.

Наша справка: Авачинский вулкан находится к северу от Авачинской бухты, в 25-30 км от Петропавловска-Камчатского и Елизово. Считается одним из «домашних вулканов» краевого центра. Входит в состав Авачинской группы вулканов, начинающей с юга Восточный вулканический пояс. Высота вулкана в восточной части составляет 2 741 м. Конус с диаметром основания около 4 км венчается кратером диаметром 380 м. Последние извержения происходили в 1991 и 2001 годах.

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