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На Камчатке увеличат штат почтальонов

На Камчатке увеличат штат почтальонов

Почта России увеличивает дистанционное обслуживание клиентов и объявила о дополнительном наборе почтальонов в городах Дальнего Востока. Кроме этого, в Петропавловске-Камчатском на работу готовы принять водителей-курьеров.

Об этом сообщила руководитель отдела подбора персонала Макрорегиона «Дальний Восток» АО «Почта России» Анна Мехтиева.

Она отметила, что вновь принимаемые сотрудники будут устроены официально. Для тех, кто в связи с текущими обстоятельствами находится в длительном отпуске по основному месту работы, возможно совмещение. В обязанности сотрудников будет входить доставка посылок и товаров первой необходимости до двери клиента, прием платежей и оказание услуг с использованием мобильных почтово-кассовых терминалов.

«Одна из главных задач компании сейчас – обеспечить доступность почтовых услуг, оказать необходимую поддержку населению и малому бизнесу. В связи с чем, нам требуются мужчины и женщины от 18 лет с активной жизненной позицией, готовые сейчас выйти на работу», – подчеркнула руководитель отдела подбора персонала Макрорегиона «Дальний Восток» АО «Почта России» Анна Мехтиева.

С начала действия режима самоизоляции наблюдается увеличение заказов от населения на доставку почтовых отправлений на дом. За каждым почтальоном закрепляются несколько домов микрорайона города, жителям которых почтальон ежедневно доставляет почту, газеты и журналы. В случае большой протяженности маршрута осуществляется доставка служебным транспортом.

Почта России гарантирует стабильную заработную плату, профессиональное обучение и гибкий график работы. Трудоустройство возможно на постоянной или временной основе. Для получения более подробной информации можно оставить заявку по телефону контактного центра 8-800-200-28-84. Звонок по России бесплатный.

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