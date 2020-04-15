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Елизовчанин продал полицейскому очки со встроенной видеокамерой

Елизовчанин продал полицейскому очки со встроенной видеокамерой

Житель Елизово подозревается в незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Об этом сообщает управление Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю.

«Следственным отделом по городу Елизово возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по ст. 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). По версии следствия, подозреваемый приобрел на сайте интернет-магазина солнцезащитные очки со встроенной скрытой видеокамерой и микрофоном, приспособленные для негласного получения информации. Такие очки являются специальным техническим устройством, а после чего решил их перепродать, разместив соответствующее объявление в сети «Интернет», — говорится в сообщении.

«Покупателем» выступил действовавший в рамках оперативно-розыскной деятельности сотрудник полиции. «Продавец» во время совершения сделки был задержан на месте преступления.

Следственное управление обращает внимание граждан, что санкция ст. 138.1 УК РФ в качестве наказания предусматривает штраф, либо ограничение свободы, либо принудительные работы на срок до четырех лет. В определенных случаях при наличии отягчающих обстоятельств суд может назначить виновному наказание в виде лишение свободы сроком до четырех лет.

Правоохранители отмечают, что использование технических средств, предназначенных для негласного получения информации, может нарушить конституционное право граждан на неприкосновенность их частной жизни, в том числе права на тайну переписки, телефонных переговоров, личную и семейную тайну.

елизово, следственный комитет, криминал
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