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На Камчатке спасатели провели дезинфекцию краевых медицинских учреждений

На Камчатке спасатели провели дезинфекцию краевых медицинских учреждений

Камчатские спасатели продолжают участвовать в дезинфекции социально-значимых объектов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю.

В целях минимизации риска распространения коронавирусной инфекции сотрудники специализированной пожарно-спасательной части МЧС России уже обработали здания и прилегающие территории краевого роддома, а также краевой детской инфекционной больницы. В свою очередь, отряд по ликвидации аварийных розливов нефтепродуктов КГКУ «ЦОД» продезинфицировал краевую детскую больницу.

Спасатели отмечают, что средство, которое применяют для санитарной обработки, абсолютно безопасно для людей, в том числе и для маленьких деток. В работах по дезинфекции используются специальная техника и оборудование. Например, для обработки роддома спасатели задействовали обычную пожарную автоцистерну, которая вмещает в себя около 1500 литров специального раствора (гипохлорид натрия 1%), автономный бортовой комплект специальной обработки и ранцевые лесные огнетушители.

Сотрудники МЧС дезинфицируют здания социально-значимых объектов в соответствии с разработанным ранее графиком. Ранее ими уже были обработаны несколько детских садов, школ, торговых центров, детских игровых площадок. На очереди у ЛАРН КГКУ «ЦОД» — Камчатский противотуберкулёзный диспансер, у специализированной пожарно-спасательной части — Петропавловск-Камчатская городская больница №2, у Камчатского спасательного центра МЧС России — лечебные учреждения города Елизово. Обработка социально-значимых объектов продолжится на Камчатке вплоть до 30 апреля.

дезинфекция, мсч, медицинские учреждения, камчатка
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