 
 
В Петропавловске-Камчатском 17:38, 15 Апреля, среда
ночью -3°C
днем 3°C
ветер 1,9 м/с
Завтра 16 Апреля
-3 ... 4°C
ветер 2,2 м/с

Камчатка в годы Великой Отечественной войны - новая виртуальная выставка краевой библиотеки

Камчатка в годы Великой Отечественной войны - новая виртуальная выставка краевой библиотеки

На сайте Камчатской краевой научной библиотеки им. С. П. Крашенинникова начала работу новая виртуальная выставка «Не отнять у мира Дня Победы!» о Камчатке в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает министерство культуры Камчатского края.

В министерстве наедятся, что уникальный информационный краеведческий ресурс будет полезен не только любителям истории, но и педагогам, школьникам и студентам при подготовке уроков, исследовательских работ, рефератов и сообщений.

Выставка состоит из тематических разделов, отражающих разные стороны жизни края в годы войны. Это списки литературы, полные тексты статей, фотографии, видеоматериалы о жизни Камчатского края в те суровые годы и славном подвиге камчатцев со ссылками на. Посетители узнают, сколько камчатцев ушло на фронт и сколько из них полегло на полях сражений; как приближали победу труженики тыла, среди которых — жители самых удаленных уголков полуострова; увидят портреты героев Курильского десанта, отважных летчиков и тружениц рыболовецких артелей и охотничьих бригад; полистают пожелтевшие страницы газет военных лет, познакомятся с кадрами кинохроники, услышат голоса ушедших от нас ветеранов войны.

Разделы выставки содержат информацию о камчатцах – Героях Советского Союза, о войне в судьбах коренных народов Камчатки, о ленд-лизе, памятниках, мемориальных досках, о современных акциях, посвященных победе. Важно, что большинство рубрик включают полнотекстовые статьи из книг, сборников исторических конференций и периодической печати. Также в материалах выставки есть литературная страница, где представлены стихи камчатских авторов о войне.

Посетить выставку можно по ссылке — www.kamlib.ru/customers/exhibitions/ne-otnyat-u-mira-dnya-pobedy/

выставка, камчатка в годы войны, 75 лет победы, день победы
84

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Переместите вправо
Загрузка...
Регион События Подробности Власть Коммуналка Земляки Ситуация Детский мир Культура Память Карта сайта
Материалы, опубликованные на сайте, не рекомендуются к просмотру лицам в возрасте до 16 лет без присутствия взрослых