Камчатка в годы Великой Отечественной войны - новая виртуальная выставка краевой библиотеки

На сайте Камчатской краевой научной библиотеки им. С. П. Крашенинникова начала работу новая виртуальная выставка «Не отнять у мира Дня Победы!» о Камчатке в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает министерство культуры Камчатского края.

В министерстве наедятся, что уникальный информационный краеведческий ресурс будет полезен не только любителям истории, но и педагогам, школьникам и студентам при подготовке уроков, исследовательских работ, рефератов и сообщений.

Выставка состоит из тематических разделов, отражающих разные стороны жизни края в годы войны. Это списки литературы, полные тексты статей, фотографии, видеоматериалы о жизни Камчатского края в те суровые годы и славном подвиге камчатцев со ссылками на. Посетители узнают, сколько камчатцев ушло на фронт и сколько из них полегло на полях сражений; как приближали победу труженики тыла, среди которых — жители самых удаленных уголков полуострова; увидят портреты героев Курильского десанта, отважных летчиков и тружениц рыболовецких артелей и охотничьих бригад; полистают пожелтевшие страницы газет военных лет, познакомятся с кадрами кинохроники, услышат голоса ушедших от нас ветеранов войны.

Разделы выставки содержат информацию о камчатцах – Героях Советского Союза, о войне в судьбах коренных народов Камчатки, о ленд-лизе, памятниках, мемориальных досках, о современных акциях, посвященных победе. Важно, что большинство рубрик включают полнотекстовые статьи из книг, сборников исторических конференций и периодической печати. Также в материалах выставки есть литературная страница, где представлены стихи камчатских авторов о войне.

Посетить выставку можно по ссылке — www.kamlib.ru/customers/exhibitions/ne-otnyat-u-mira-dnya-pobedy/