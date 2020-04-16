На Камчатке в ряде южных районов открыли навигацию

15 апреля открыта навигация в ряде южных районов Камчатского края — в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, а также в Елизовском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по камчатскому краю.

«20 апреля навигация откроется в Алеутском, Быстринском, Мильковском, Соболевском, Усть-Большерецком и Усть-Камчатском районах. С 15 мая — на водных объектах в городском округе «поселок Палана», Карагинском и Тигильском районах. С 25 мая — в Олюторском и Пенжинском районах», — говорится в сообщении.

Вместе с тем, Главное управление МЧС России по Камчатскому краю настойчиво рекомендует жителям региона воздержаться от выхода на воду до окончания режима самоизоляции, который продлится вплоть до 30 апреля 2020 года. В случае, если всё же возникла острая необходимость добраться куда-либо на маломерном судне, необходимо проверить его исправность и укомплектованность сертифицированными спасательными средствами. На борту должны находиться ракеты бедствия, спасательный конец Александрова. На всех, кто находится в лодке, обязательно должны быть надеты спасжилеты. Также, прежде чем выйти на воду, необходимо провести освидетельствование маломерного судна на годность к плаванию в Центре ГИМС. За несоблюдение правил нарушителям грозит штраф.

Спасатели призывают всех судоводителей быть осторожными на воде. Всегда следует заранее узнавать прогноз погоды, так как она на Камчатке переменчива, брать с собой запас питья, еды, топлива, а также тёплые вещи. И ни в коем случае не выходить в плавание в состоянии алкогольного опьянения. «Помните — вода ошибок не прощает», — напоминают спасатели.

Если ситуация несёт угрозу вашей жизни или жизни окружающих необходимо звонить на единый номер телефона спасения: со стационарных телефонов – «01», с мобильных телефонов – «101», либо же «112».