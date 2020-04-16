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На Камчатке подтверждены еще 8 случаев заболевания коронавирусом

На Камчатке подтверждены еще 8 случаев заболевания коронавирусом

Под наблюдением врачей сейчас находятся 27 заболевших. Об этом сообщил врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов.

При этом два человека выздоровели и уже выписаны из медучреждений.

Напомним, ранее Владимир Солодов уже говорил о том, что принятие мер для нераспространения COVID-19 сейчас является на полуострове главной задачей. В крае введен режим самоизоляции, проводится дезинфекция медицинских и других социально значимых учреждений, прекращено автобусное сообщение между отдельными муниципалитетами, ограничены авиаперелеты внутри региона.


камчатка, губернатор, самоизоляция, коронавирус
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