В столице Камчатке спасатели провели дезинфекцию торгового центра

16 апреля, представители МЧС обработали одно из торговых предприятий Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Сотрудники Камчатского спасательного центра и специализированной пожарно-спасательной части задействовали в работах авторазливочную станцию АРС-14 на базе ЗИЛ-131, обычную пожарную автоцистерну, а также ранцевые огнетушители. Спасатели полностью обработали здание торгового предприятия и прилегающую к нему территорию.

«В условиях сложной эпидемиологической обстановки подразделениям МЧС была поставлена задача оказывать помощь органам местного самоуправления в дезинфекции общественных пространств. В том числе это касается и торговых точек, реализующих товары первой необходимости. Поэтому, когда к нам обратился один из предпринимателей Камчатки с просьбой оказать содействие в дезинфекции его предприятия, мы сразу же откликнулись», — сказал начальник краевого управления МЧС России Игорь Михно.

«Внутреннюю санитарную обработку помещений мы проводим своими силами, однако для обеззараживания зданий с внешней стороны необходимо специальное оборудование. Поэтому было принято решение обратиться за помощью в камчатское управление МЧС. Мы написали заявку в ведомство, и уже буквально на следующий день была организована дезинфекция. Столь масштабная санитарная обработка нашего предприятия проводится впервые, но в дальнейшем планируется сделать такие мероприятия регулярными», — рассказал владелец торгового центра Рашид Шамоян.

Добавим, участие в дезинфекции общественных пространств, помимо сотрудников МЧС, принимают также представители отряда по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов Центра обеспечения действий по ГОиЧС, Камчатского водоканала, управляющих компаний, администраций муниципалитетов.

До конца дня 16 апреля сотрудникам ЦОД предстоит обработать здание и прилегающую территорию Центра СПИД, а специализированной пожарно-спасательной части — городскую станцию скорой помощи. Камчатский спасательный центр вновь занялся обеззараживанием детских садов.

По словам главного спасателя Камчатки, масштабная дезинфекция мест массового пребывания людей будет проводиться вплоть до 30 апреля, в соответствии с разработанным ранее графиком.