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На Камчатке семьи с детьми до трех лет начнут получать ежемесячные пособия по 5 тысяч рублей с 20 апреля

На Камчатке семьи с детьми до трех лет начнут получать ежемесячные пособия по 5 тысяч рублей с 20 апреля

О начале выплат именно с этого числа сообщила председатель комитета по социальной политике краевого Законодательного собрания Татьяна Ткаченко.

По приглашению краевых депутатов представители краевого Министерства соцразвития и регионального отделения Пенсионного фонда России на селекторном совещании с муниципалитетами рассказали о мерах поддержки семей с детьми в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки в России.

В ходе этой встречи руководитель регионального отделения Пенсионного фонда Татьяна Мелехина сообщила, что фонд на днях ожидает поступление федеральных средств и после 20 апреля сможет приступить к выплатам пособий по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до трех лет.

«Вы знаете, что эта выплата введена Указом Президента от 7 апреля этого года. С апреля по июнь на каждого ребенка до 3 лет семьям положена выплата 5 тысяч рублей в месяц. Это дополнительная поддержка, которая никак не уменьшает размер материнского капитала и не учитывается в доходах семьи при определении права на другие меры соцподдержки. Причем, что важно, обратиться за выплатой можно вплоть до 1 октября, и семья получит средства за все положенные месяцы», – сказала Татьяна Ткаченко.

По её словам, для получения этой меры поддержки достаточно подать заявление в личном кабинете пенсионного фонда либо на портале Госуслуг. Обращаем внимание на то, что при заполнении заявления для перечисления ежемесячных выплат необходимо указать реквизиты банка и реквизиты банковской карты или счета.

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