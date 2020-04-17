На Камчатке не будут закрывать храмы на Пасху

Пасхальная служба и освящение пасхальной трапезы состоится. Об этом камчатцам сообщил Врио главы субъекта Владимир Солодов. Вместе с тем глава региона призвал жителей полуострова воздержаться от посещения церкви и участвовать в главной церемонии богослужения в Камчатском крае в режиме онлайн.

Празднование Пасхи на Камчатке стало основной темой беседы Владимира Солодова с архиепископом Петропавловским и Камчатским Феодором. По её итогам было принято решение не закрывать храмы для прихожан в праздничный день, но рекомендовать им оставаться дома в целях предотвращения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.

«Сердечно поздравляю всех жителей региона с наступающим светлым праздником Пасхи. Это всегда особенный и долгожданный день для всех верующих. В этом году мы встречаем этот радостный праздник 19 апреля. С учётом сложившейся эпидемиологической ситуации, я призываю всех провести этот день дома. Самая главная наша ценность – жизнь и здоровье. Сегодня мы должны сохранить её, с надеждой на нашу общую победу над опасной инфекцией. Особенно это касается людей старшего возраста, которые очень восприимчивы к этой болезни. Чтобы никто не чувствовал себя обделённым, впервые в истории Камчатки будет организована прямая трансляция Пасхальных богослужений», — сказал Владимир Солодов.

Принять участие в торжественной литургии в Пасху камчатцы смогут на YouTube канале «Информагентство КАМЧАТКА», в instagram-аккаунте @41online, а также на странице агентства в соцсети «Одноклассники» и на сайте pressa41.ru. Трансляция будет показана и на кабельном канале ТК «Камчатка», а также в рамках телевещания ГТРК «Камчатка».

«Если вы все же решите посетить службу (в пасхальную ночь на Камчатке будет открыто 23 храма), настоятельно рекомендуем вам иметь медицинскую маску, которая может обезопасить окружающих вас людей. Наши добровольцы обеспечат безопасное пребывание в храме, включающее в себя установление дистанции в 1,5 метра между пришедшими», — отметил архиепископ Феодор.

Кроме того, в епархии сообщили, что для того, чтобы исключить массовое скопление людей в храмах, освящение пасхальной трапезы будет организовано в течение всего дня в субботу (с 11 до 16 часов) и в воскресенье (с 11 до 17 часов). Так что прийти в храм лучше всего днем.