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На Камчатке школьные проездные будут действовать все лето

На Камчатке школьные проездные будут действовать все лето

Действие проездных билетов для школьников продлено в Петропавловске-Камчатском на весь год, включая летние каникулы. Об этом сообщили в Управлении дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства краевого центра.

Кроме того, льготными проездными теперь снова смогут пользоваться все студенты-очники средних и высших учебных учреждений (с августа 2017 года это право было только у студентов, получающих государственную социальную стипендию). Действие их проездных билетов также будет круглогодичным.

Как сообщили в мэрии, это стало возможным благодаря принятию решения об ограничении количества поездок для льготных категорий граждан в течение месяца. Таким образом, льготные проездные билеты для школьников, студентов и неработающих пенсионеров в Петропавловске-Камчатском будут ограничены 80-ю поездками в месяц. Решение было принято администрацией города совместно с депутатами Городской Думы на очередной сессии, которая состоялась 8 апреля 2020 года.

Пополнение баланса льготных проездных билетов с ограниченным количеством поездок начнется уже с 20 апреля. Сделать это можно без посещения участков Расчетно-кассового центра, используя электронные сервисы. Как и раньше стоимость проездного билета для неработающих пенсионеров составляет в Петропавловске 465 рублей, для школьников и студентов – 585 рублей.

Сейчас в Петропавловске-Камчатском продолжают работу 13 участков Расчетно-кассового центра.

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