«Медиашкола: Дальневосточный репортер» завершила обучение второго набора учащихся

Выпускниками в этом году стали 65 работников в области медиа из 11 субъектов Дальневосточного федерального округа. 62 из них получили сертификаты о повышении квалификации государственного образца.

Заочная программа обучения Медиашколы была создана совместно с одним из ведущих СМИ России – информационным агентством ТАСС. Продолжительность обучения составила 72 часа. Для обеспечения обучающего процесса было привлечено около 20 экспертов федерального уровня в области медиа. Среди выпускников — сотрудники пресс-служб региональных и муниципальных органов власти, журналисты и блогеры.

«Для Медиашколы этот выпуск стал вторым. Каждый год мы проводим опрос учащихся и анализируем наиболее популярные темы и практики. Выбираем лучшее, вводим новые темы и спикеров. Программа второго набора была с большим уклоном на работу в соцмедиа. Традиционно заочное обучение мы дополняли очными сессиями. Это позволяло заметно расширить обучающую программу и подарить учащимся радость личных знакомств и общения с коллегами по медиацеху, расширить контактную базу спикеров. Мы рассчитывали вручить сертификаты о повышении квалификации в торжественной обстановке на четвертой заключительной очной сессии Медиашколы в Петропавловске-Камчатском в начале апреля, но коронавирус внес свои коррективы», — рассказал руководитель проекта «Медиашкола: Дальневосточный репортер» Алексей Бабков.

Ключевыми блоками программы очно-заочного обучения в Медиашколе 2019/2020 года стали «Технология создания новостей», «Жанры журналистики», «Работа с источниками информации», «Юридические аспекты в медиа работе», «Журналистика в соцсетях и новые медиа», «Визуализация и инфографика», «Психология общения».

Всего спикерами очно-заочных мероприятий Медиашколы стало более 70 федеральных и региональных экспертов.

Заочное обучение для учащихся Медиашколы было бесплатным, но для зачисления претендентам надо было пройти конкурсный отбор.

Справка

«Медиашкола: Дальневосточный репортер» — первый экспериментальный проект окружного уровня по повышению квалификации и подготовке на Дальнем Востоке сообщества профессиональных журналистов, блогеров и сотрудников пресс-служб региональных и муниципальных органов власти. Проект реализуется с февраля 2018 года Фондом информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока по инициативе и при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

По итогам двух наборов заочное обучение прошло 118 человек, 11 из которых – представители медиасообщества Камчатского края. За два года реализации проекта проведено шесть очных сессий, участие в которых приняло более 600 человек со всего Дальнего Востока. Для организации обучения и дискуссий организаторы привлекли более 100 экспертов в области СМИ, SMM, медиа права, психологии общения, информационных войн, фотосъемки и прочее.

Сайт «Медиашколы: Дальневосточный репортер»: www.dfopress.ru