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Парад Победы и марш Бессмертного полка перенесены

Парад Победы и марш Бессмертного полка перенесены

Президент Владимир Путин 2 апреля 2020 года в своем обращении к гражданам России объявил о переносе парада Победы и марша Бессмертного полка. Обращение транслировалось в эфире телеканала «Россия 24» и размещено на сайте kremlin.ru.

Предварительно тема переноса парада обсуждалась на заседании Совета безопасности. «До праздника меньше месяца. И дата 9 мая для нас святая, и жизнь каждого человека бесценна. Риски слишком высоки. Это не дает мне права начать подготовку», – заявил президент членами Совета безопасности.

В своем видеообращении президент сказал о том, что подготовка к празднику была начата заранее как на федеральном уровне, так и в регионах. Но поскольку пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден, Путин дал поручение министру обороны, руководителям силовых ведомств, органам власти всех уровней изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, к парадам в регионах. О новой дате проведения парада и других торжеств пока ничего не известно: она будет зависеть от изменения эпидемиологической ситуации в стране.

Ранее с просьбой о переносе парада Победы в Москве на другую дату к президенту обратились 12 ветеранских организаций. В обращении они написали о том, что, по их мнению, проведение мероприятия 9 мая поставит под угрозу здоровье его участников и гостей, потому что гарантировать безопасность здоровья при проведении парада невозможно.

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