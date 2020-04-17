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На Камчатке запустили акцию «Пасхальный волонтер»

На Камчатке запустили акцию «Пасхальный волонтер»

Акция организована КВЦ ИНВЕСТ на базе постоянно действующих ярмарок товаропроизводителей. Традиционной большой пасхальной выставки-ярмарки в Петропавловске-Камчатском в этом году не будет. Однако, с 17 по 19 апреля на ярмарках в Петропавловске (ул. Ленинская, 62) и Елизово (ул. Завойко, 6) пройдут «Пасхальные дни».

«Уже сейчас работа ярмарок организована с соблюдением всех мер безопасности. У каждого продуктового стенда расположены дистанционные метки для посетителей, а сотрудники работают в масках и перчатках. Внутри посетители могут обработать руки антисептиком. Мы настоятельно не рекомендуем жителям города пользоваться общественным транспортом, и при необходимости совершать поездки на ярмарки на личном автомобиле», — сообщили в КВЦ.

«Пасхальные дни» – отличная возможность позаботиться о близких и порадовать их свежими продуктами к праздничному столу. Поскольку наши родители, бабушки и дедушки находятся в группе риска, сейчас они особенно нуждаются в заботе. Поэтому в рамках «Пасхальных дней» КВЦ ИНВЕСТ предлагает в рамках акции «Пасхальный волонтёр» оказать помощь тем, кто по-настоящему в ней нуждается.

Стать «Пасхальным волонтёром» может каждый, у кого есть личный автомобиль, индивидуальные средства защиты (маска высокого класса защиты, защитные перчатки, антисептический гель для обработки рук и «ручек» пакетов с покупками). «Суть акции проста: в каждом подъезде есть квартиры, где живут люди пенсионного возраста. Перед тем как посетить ярмарку, узнайте у них какие продукты нужны им к Пасхе. Купите продукты на ярмарке и передайте соседям. Мы советуем не передавать пакеты с продуктами прямо в руки, а оставить рядом с дверью», — уточнили в КВЦ.

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