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Врио губернатора Камчатки Владимир Солодов проведет очередной прямой эфир в социальной сети «Instagram»

Врио губернатора Камчатки Владимир Солодов проведет очередной прямой эфир в социальной сети «Instagram»

Сегодня, 17 апреля, в 18:00 временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края Владимир Солодов проведёт второй прямой эфир со своей личной страницы @vv_solodov в социальной сети «Instagram». Об этом сообщили в правительстве Камчатского края.

Во время прямого эфира жители края смогут задать интересующие их вопросы врио главы субъекта.

Напомним, первый эфир врио губернатора одновременно смотрели порядка двух с половиной тысяч человек. Общее количество посетителей аккаунта за время трансляции приблизилось к 10 000 человек. Тогда Владимир Солодов за время эфира, который длился около часа, успел ответить более чем на сто вопросов.

губернатор, камчатка, прямой эфир, обратная связь, власть и люди
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