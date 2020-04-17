На Камчатке энергетики просят жителей самостоятельно снимать показания счетчиков

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции, филиал ПАО «ДЭК» «Камчатскэнергосбыт» обратился к жителям Камчатского края с просьбой до 25 апреля самостоятельно снять и передать показания счетчиков электроэнергии, расположенных не только в квартирах, но и на лестничных клетках.

В компании сообщили о том, что филиал ПАО «ДЭК» «Камчатскэнергосбыт» перешел на дистанционное обслуживание граждан для защиты здоровья клиентов и сотрудников. С 30 марта специалисты ведут работу с гражданами только в удаленном режиме.

Для передачи показаний предлагается воспользоваться одним из нескольких способов: через чат-бот Камчатскэнерго в приложении «Viber» (круглосуточно); через личный кабинет потребителя Камчатскэнерго lk2.kamenergo.ru (круглосуточно); контакт-центр — 8-800-234-29-39 (звонок бесплатный, понедельник-суббота с 10.00 до 19.00); путем отправки СМС по номеру 8-924-1111-325 (круглосуточно), по телефонам центров обслуживания потребителей – 29-49-13, 20-02-35, 29-81-65.

В крайнем случае данные можно опустить в ящик для приема показаний. Ящики установлены на входе в здания: в Петропавловке-Камчатском — пр. Победы, 24; в Елизове — ул. Вилюйская, 8; с. Мильково, ул. Советская, д. 64 «А»; с. Усть-Большерецк, ул. Бочкарева, д. 10; г. Вилючинск, ул. Победы, д. 9.