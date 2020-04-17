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Жительнице Камчатки суд назначил 70 часов обязательных работ

Жительнице Камчатки суд назначил 70 часов обязательных работ

Наказание назначено за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетнего сына. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Камчатскому краю.

«На исполнении в Петропавловск-Камчатском городском отделе судебных приставов № 3 находится исполнительное производство о взыскании с гражданки алиментов на содержание несовершеннолетнего сына. Однако исполнять свои обязательства женщина не спешила и никакой материальной помощи ребенку не оказывала. В результате чего образовалась задолженность по алиментам более 52 тысячи рублей. За неуплату алиментов без уважительных причин должница привлечена к административный ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, и ей назначено наказание в виде 70 часов обязательных работ», — говорится в сообщении.

УФССП России по Камчатскому краю призывает граждан не игнорировать свои родительские обязанности, своевременно и добровольно выплачивать алименты собственным детям.

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