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«Минус три» в правительстве Камчатского края

«Минус три» в правительстве Камчатского края

Владимир Солодов отправил кабмин в отставку. Большая часть членов правительства продолжат работать с пометкой врио, с тремя зампредами глава региона уже принял решение расстаться.

Об этом сообщил врио губернатора Камчатского края.

«Ровно три недели назад Владимиром Путиным я был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края. Сегодня в соответствии с установленным порядком мною было подписано постановление об отставке правительства края и назначении всех членов правительства временно исполняющими их обязанности. Это процедура формальная. Почти все продолжат временно исполнять свои обязанности до избрания нового губернатора Камчатского края», — сказал Владимир Солодов, подчеркнув еще раз, что намерен опираться в своей работе на камчатские кадры.

При этом, по его словам, кадровые изменения все-таки будут. С понедельника у председателя камчатского правительства останется пять заместителей вместо шести. Одна должность сокращается в целях оптимизации и повышение эффективности работы кабмина, что, по словам Солодова, впредь будет главным приоритетом работы исполнительной власти региона.

Предполагаются и персональные перестановки. Три заместителя председателя правительства покинут свои рабочие места.

«Это Марина Анатольевна Суббота, Юрий Николаевич Зубарь и Владимир Борисович Пригорнев, – сообщил Владимир Солодов. — Я сегодня встретился с ними, поблагодарил за труд на благо Камчатского края. Они, действительно, сделали многое. Надеюсь, они продолжат работать в структурах развития Камчатского края».

Кроме того, Владимир Солодов анонсировал перераспределение полномочий между оставшимися членами правительства, которое произойдет в понедельник 20 апреля. В этот же день будет ряд назначений и представление новых членов правительства, которых врио губернатора пригласил на работу.

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