На Камчатке выросло число заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19)

За минувшие выходные были выявлены новые заболевшие. Об этом сообщает правительство Камчатского края.

По состоянию на 19.04.20 в крае зарегистирован 41 лабораторно подтверждённый случай заболевания, прирост за последние сутки составил (+)7 случаев.

Заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары. Все лица, которые контактировали с больными COVID-19 изолированы и находятся под медицинским наблюдением. В палате интенсивной терапии находятся два пациента, оба без необходимости подключения к аппарату ИВЛ.