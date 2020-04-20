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На Камчатке выросло число заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19)

На Камчатке выросло число заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19)

За минувшие выходные были выявлены новые заболевшие. Об этом сообщает правительство Камчатского края.

По состоянию на 19.04.20 в крае зарегистирован 41 лабораторно подтверждённый случай заболевания, прирост за последние сутки составил (+)7 случаев.

Заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары. Все лица, которые контактировали с больными COVID-19 изолированы и находятся под медицинским наблюдением. В палате интенсивной терапии находятся два пациента, оба без необходимости подключения к аппарату ИВЛ.

здоровье, covid-2019, сидим дома, коронавирус, камчатка
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