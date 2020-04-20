 
 
В Петропавловске-Камчатском 12:04, 20 Апреля, понедельник
ночью -4°C
днем 2°C
ветер 6,1 м/с
Завтра 21 Апреля
-7 ... 1°C
ветер 4,2 м/с

На Камчатке служба Аэропорта готовит бесплатное питание для пожилых людей, находящихся на самоизоляции

На Камчатке служба Аэропорта готовит бесплатное питание для пожилых людей, находящихся на самоизоляции

Аэропорт Петропавловска-Камчатского будет ежедневно готовить более 500 рационов бесплатного трехразового питания для одиноких пожилых людей старше 65 лет, находящихся дома на самоизоляции из-за коронавируса COVID-19. Об этом сообщили в АО «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)»

«Данная группа населения больше других нуждается в помощи, поскольку не имеет близких родственников, которые могли бы их поддержать. Определять конкретных адресатов помощи и обеспечивать доставку будет служба социальной защиты. Инициатива продиктована стремлением внести вклад в общие усилия по борьбе с эпидемией и преодолении ее последствий, несмотря на тяжелое экономическое положение авиационной отрасли в целом и убытки, которые несут аэропорты», — говорится в сообщении.

Кейтеринг аэропорта Петропавловска-Камчатского для одиноких пенсионеров Камчатского края уже ежедневно производит 200 рационов питания, включающие завтрак, обед и ужин. С 20 апреля количество рационов будет увеличено до 500 рационов в сутки. Поддержка пожилых людей трехразовым питанием продлится как минимум до 30 апреля.

Главный аэропорт Камчатки присоединился к инициативе холдинга «Аэропорты Регионов» (входит в ГК «Ренова») по поддержке пожилых людей, в которой уже участвуют аэропорты Кольцово (Екатеринбург), Курумоч (Самара), Стригино (Нижний Новгород) и Платов (Ростов-на-Дону). Вместе с аэропортом Петропавловск-Камчатский общее количество рационов бесплатного трехразового питания, производимых холдингом «Аэропорты Регионов», составляет 3,5 тысячи в сутки.

аэропорт елизово, камчатка, помощь пожилым, бесплатное питание, коронавирус, самоизоляция
66

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Переместите вправо
Загрузка...
Регион События Подробности Власть Коммуналка Земляки Ситуация Детский мир Культура Память Карта сайта
Материалы, опубликованные на сайте, не рекомендуются к просмотру лицам в возрасте до 16 лет без присутствия взрослых