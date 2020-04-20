На Камчатке служба Аэропорта готовит бесплатное питание для пожилых людей, находящихся на самоизоляции

Аэропорт Петропавловска-Камчатского будет ежедневно готовить более 500 рационов бесплатного трехразового питания для одиноких пожилых людей старше 65 лет, находящихся дома на самоизоляции из-за коронавируса COVID-19. Об этом сообщили в АО «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)»

«Данная группа населения больше других нуждается в помощи, поскольку не имеет близких родственников, которые могли бы их поддержать. Определять конкретных адресатов помощи и обеспечивать доставку будет служба социальной защиты. Инициатива продиктована стремлением внести вклад в общие усилия по борьбе с эпидемией и преодолении ее последствий, несмотря на тяжелое экономическое положение авиационной отрасли в целом и убытки, которые несут аэропорты», — говорится в сообщении.

Кейтеринг аэропорта Петропавловска-Камчатского для одиноких пенсионеров Камчатского края уже ежедневно производит 200 рационов питания, включающие завтрак, обед и ужин. С 20 апреля количество рационов будет увеличено до 500 рационов в сутки. Поддержка пожилых людей трехразовым питанием продлится как минимум до 30 апреля.

Главный аэропорт Камчатки присоединился к инициативе холдинга «Аэропорты Регионов» (входит в ГК «Ренова») по поддержке пожилых людей, в которой уже участвуют аэропорты Кольцово (Екатеринбург), Курумоч (Самара), Стригино (Нижний Новгород) и Платов (Ростов-на-Дону). Вместе с аэропортом Петропавловск-Камчатский общее количество рационов бесплатного трехразового питания, производимых холдингом «Аэропорты Регионов», составляет 3,5 тысячи в сутки.