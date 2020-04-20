На Камчатке правительство региона возглавил Александр Кузнецов
20 апреля на аппаратном совещании правительства Камчатского края врио губернатора Владимир Солодов представил нового председателя правительства региона, которым стал Александр Кузнецов. Об этом сообщили в правительстве Камчатского края.
Александр Кузнецов ранее занимал должность начальника департамента по вопросам экономической и социальной политики в представительстве Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.
Заместителем Кузнецова по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции стал бывший председатель камчатского правительства Роман Василевский.
Зампредом по экономическим вопросам назначен Дмитрий Коростелев, в настоящее время врио министра экономического развития и торговли Камчатского края.
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