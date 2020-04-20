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На Камчатке правительство региона возглавил Александр Кузнецов

На Камчатке правительство региона возглавил Александр Кузнецов

20 апреля на аппаратном совещании правительства Камчатского края врио губернатора Владимир Солодов представил нового председателя правительства региона, которым стал Александр Кузнецов. Об этом сообщили в правительстве Камчатского края.

Александр Кузнецов ранее занимал должность начальника департамента по вопросам экономической и социальной политики в представительстве Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

Заместителем Кузнецова по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции стал бывший председатель камчатского правительства Роман Василевский.

Зампредом по экономическим вопросам назначен Дмитрий Коростелев, в настоящее время врио министра экономического развития и торговли Камчатского края.

камчатский край, правительство камчатского края, губернатор, исполнительная власть, кадровые перестановки
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