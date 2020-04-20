На Камчатке за минувшие выходные выгорело более 17 гектаров сухой травы

«Лидером» по количеству несанкционированных палов стал Елизовский район — там зафиксировали 10 пожаров. Ещё одно возгорание произошло в черте Петропавловска, в районе Халактырского пляжа. Только за два дня, 18-19 апреля, на Камчатке выгорело более 17 гектаров сухой травы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

«Зачастую поджоги травы приводят к тому, что огонь выходит из-под контроля и перекидывается на заборы, деревянные строения и даже жилые дома», — говорится в сообщении.

Так, в субботу вечером специалистам пожарной части №8 удалось не допустить распространения огня на постройки садоводческого некоммерческого товарищества «Здоровье». Как выяснилось, неизвестный поджёг сухую траву на 29 километре трассы морпорт – аэропорт. В службу спасения о возгорании сообщили, когда пламя распространилось на площади около 2000 квадратных метров. К моменту прибытия пожарных на место происшествия, огонь уже вплотную подбирался к дачным домам. Огнеборцам удалось отстоять СНТ от пожара, в результате инцидента никто не пострадал. Однако при более сильном ветре ситуация могла закончиться не столь благополучно.

Ещё одно крупное возгорание было зафиксировано в воскресенье, в районе «Пятой стройки». На сопке, расположенной вблизи садоводческого некоммерческого товарищества, загорелась сухая трава. Поднявшийся сильный ветер, и сухая теплая погода поспособствовали тому, что буквально за несколько часов огонь распространился на десятки гектаров.

О пожаре в службу спасения сообщили только вечером. После этого на место происшествия оперативно прибыли сотрудники пожарных частей №№7,8, представители Охраны камчатских лесов, Камчатского спасательного центра.

Огонь распространялся в противоположном от дач направлении, поэтому угроза жилым строениям была не столь явной. Более трёх часов пожарные боролись с пламенем, однако локализовать возгорание удалось лишь около 22:00. Площадь, пройденная огнём, составила больше 12 гектаров. Всего на месте работали около 39 человек на восьми единицах техники.

Главное управление МЧС России по Камчатскому краю напоминает жителям региона, что практически всегда палы травы происходят по вине человека. Сухая растительность может легко воспламениться даже от непотушенной сигареты или случайно брошенной спички, не говоря уже об оставленном без присмотра костре. Между тем, за это предусмотрена административная ответственность с наложением штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц — от 15 до 25 тысяч рублей, на юридических лиц — от 150 до 250 тысяч. руб.