​В правительстве Камчатского края – новые лица и внутренние перестановки

Полномочия между зампредами перераспределены, вскоре будет введена новая должность.



В ходе аппаратного совещания врио губернатора Владимир Солодов, как и обещал ранее, сообщил об изменениях в краевом правительстве. Как мы уже сообщали, новым временно исполняющим обязанности председателя кабмина станет Александр Кузнецов, прибывший накануне на полуостров. До назначения он занимал должность главного федерального инспектора по Сахалинской области.

«Любая система государственного аппарата консервативна. Это касается не только государственной службы Камчатского края или других регионов России, а всего мира. Время от времени в нём необходимо проводить изменения, направленные на совершенствование всех процедур. Это предстоит нам сделать и в наших краевых министерствах, агентствах и ведомствах, — отметил Владимир Солодов. – При принятии решений я буду опираться на ключевые принципы: результативность и профессионализм, ориентация на развитие и готовность к изменениям, открытость для граждан. Правительственный аппарат должен в итоге стать гибким, современным, открытым, цифровым и ориентированным на население».

Он сообщил, что Роман Василевский остаётся в команде и продолжит курировать работу по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции в должности заместителя председателя правительства Камчатского края.

Кроме того, временно исполняющим обязанности зампреда назначен Дмитрий Коростелев, до настоящего времени занимавший пост врио министра экономического развития края. Главой ведомства станет Юлия Морозова, ранее – заместитель министра. Дмитрий Коростелев будет курировать экономический блок правительства региона, а также работу министерства имущественных и земельных отношений. Сфера транспорта и дорожного строительства полуострова перейдёт к врио заместителя председателя правительства Камчатского края Тимофею Смирнову.

Также было озвучено, что в ближайшее время в региональном кабмине будет введена должность главного архитектора Камчатского края. Специалист на эту должность будет выбран по итогам открытого конкурса.

Владимир Солодов добавил, что в ближайшем будущем в регионе будет создан совет по цифровой трансформации государственного управления под руководством главы субъекта. Орган будет решать задачи, которые ставят жители полуострова.

«Нам предстоит большая работа, и я с большим воодушевлением сейчас к ней приступил. Я считаю, что мы можем показать быстрый и хороший результат по всем направлениям, если чётко и концентрированно сформулируем все задачи, и будем двигаться по ним в командном ключе», — подчеркнул Владимир Солодов.

Справка:

Александр Олегович Кузнецов родился 3 июня 1980 года в г. Апшеронск Краснодарского края.

В августе 2016 года назначен федеральным инспектором по Хабаровскому краю аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО. С мая 2017 по май 2019 год возглавлял департамент по вопросам экономической и социальной политики аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО. С мая 2019 года работал в должности главного федерального инспектора по Сахалинской области.

Женат, двое детей.