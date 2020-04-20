На Камчатке школы отдаленных районов возвращаются к очному обучению

На очное обучение планируется перевести учеников 23 школ края, расположенных в труднодоступных и отдаленных сельских местностях. Об этом рассказали в министерстве образования региона.

Перевод с дистанционного режима обучения на очный в соответствии с постановлением врио губернатора Камчатского края будет осуществлен в отдельных школах с учетом принятых решений на уровне муниципалитета. Такие решения принимаются, исходя из стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации в отдельных муниципальных образованиях края. Кроме того, школы, которые переходят на очную форму обучения, пользуются сетью Интернет по спутниковому каналу связи со скоростью подключения 0,5 Мбт, что очень затрудняет организацию дистанционного обучения.

Численность учеников в этих школах составляет от 10 до 100 человек в каждой, что позволяет обеспечить реализацию образовательных программ в штатном режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения коронавирусной инфекции: сократить количество обучающихся, находящихся в одном помещении при помощи деления класса на группы, произвести корректировку учебных планов и рабочих программ по предметам, предусматривающую сокращение времени учебных занятий, сделав акцент на освоение нового учебного материала», — объяснили в министерстве.

На сегодняшний день в классы уже вернулись ученики 9 образовательных учреждений — всех школ Тигильского района и отдельных школ Олюторского. 21 апреля к очному обучению приступят еще 3 школы Олюторского района и 4 школы Карагинского.