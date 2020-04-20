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Медики Камчатки с 21 апреля начнут получать региональные доплаты за работу с коронавирусной инфекцией

Медики Камчатки с 21 апреля начнут получать региональные доплаты за работу с коронавирусной инфекцией

Краевые надбавки в размере 40 тысяч рублей получат врачи, работающие с больными коронавирусом, и 65 тысяч — работники лабораторий, работающие с тестами на определение Covid-19. Об этом сообщил врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов во время брифинга с журналистами края.

«Доплаты медикам будут складываться из нескольких составляющих: федеральной, которая делится на две части (первая — по линии правительства, вторая — та, о которой говорил президент), и краевой, — уточнил Владимир Солодов. — В общей сложности врачи будут получать надбавку примерно в 186 тысяч рублей. С завтрашнего дня начнет выплачиваться краевая часть, деньги уже поступят на счета медиков. Федеральная поступит ближе к концу недели. Тем категориям медиков, которые не вошли в список получающих федеральные выплаты, мы будем платить по 65 тысяч из краевого бюджета. Это в первую очередь касается сотрудников лабораторий, за которых мы очень сильно беспокоимся: на них сейчас очень большая нагрузка и работают они в зоне риска заражения».

Кроме того, по словам Владимира Солодова, правительством края рассматривается возможность выплат по 4000 рублей жителям края в возрасте старше 65 лет, уровень дохода которых ниже прожиточного минимума. Выплаты предполагается выделить тем пожилым гражданам, которые соблюдают режим самоизоляции.

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