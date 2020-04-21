На Камчатке заработала прокурорская «горячая линия» по вопросам нарушения трудовых прав

Прокуратура Камчатского края организовала «горячую линию» по вопросам нарушений трудовых прав и законодательства в сфере занятости. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«На постоянном контроле органов прокуратуры Камчатского края находятся вопросы конституционных прав граждан на полную и своевременную оплату труда, безопасные условия труда, обеспечения законности при проведении процедур сокращения штата или численности предприятий, защиты от безработицы.

Сообщения граждан, желающих сообщить о нарушениях своих прав в указанных сферах, принимаются по телефону «горячей линии» прокуратуры края 8 (4152) 26-10-97 круглосуточно в режиме автоответчика.