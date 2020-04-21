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На Камчатке заработала прокурорская «горячая линия» по вопросам нарушения трудовых прав

На Камчатке заработала прокурорская «горячая линия» по вопросам нарушения трудовых прав

Прокуратура Камчатского края организовала «горячую линию» по вопросам нарушений трудовых прав и законодательства в сфере занятости. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«На постоянном контроле органов прокуратуры Камчатского края находятся вопросы конституционных прав граждан на полную и своевременную оплату труда, безопасные условия труда, обеспечения законности при проведении процедур сокращения штата или численности предприятий, защиты от безработицы.

Сообщения граждан, желающих сообщить о нарушениях своих прав в указанных сферах, принимаются по телефону «горячей линии» прокуратуры края 8 (4152) 26-10-97 круглосуточно в режиме автоответчика.

прокуратура, горячая линия, трудовые права, работодатель, работник, нарушение прав
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