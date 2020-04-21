На Камчатке сотрудник исправительной колонии признался в получении взяток

Следственным отделом по Петропавловску-Камчатскому Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю во взаимодействии с оперативным отделом ФКУ ИК-5 УФСИН России по Камчатскому краю и УЭБиПК УМВД России по Камчатскому краю, завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего младшего инспектора отдела безопасности ФКУ ИК-5 УФСИН России по Камчатскому краю, обвиняемого в получении взяток и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает СУ СК РФ по Камчатскому краю.

«По версии следствия житель краевого центра, проходя службу в отделе безопасности ФКУ ИК-5 УФСИН России по Камчатскому краю, в период с августа по декабрь 2019 года неоднократно вступал во внеслужебные отношения с лицами, отбывающим наказание в указанном исправительном учреждении за совершение различных преступлений, с целью создания им более благоприятных условий отбывания наказания. Инспектор за денежные вознаграждения договаривался с осужденными о доставке им мобильных телефонов, а также комплектующих к ним. И то и другое запрещено для использования на режимной территории ИК-5, в том числе, и для самих сотрудников учреждения», — говорится в сообщении.

После получения на банковскую карту денежных средств, бывший сотрудник исправительного учреждения, прятал средства мобильной связи в личных вещах, что затрудняло возможность их обнаружить при досмотре, и таким образом проносил их на территорию колонии, где передавал осужденным.

Бывшему инспектору инкриминировано 11 эпизодов преступной деятельности, за совершение которых предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Он полностью признал вину в предъявленном обвинении. Дело инспектора направлено прокурору Петропавловска-Камчатского для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд. В отношении ряда взяткодателей уголовные дела также окончены и переданы в суд для рассмотрения по существу.