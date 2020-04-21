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В Петропавловске проверили общественный транспорт

В Петропавловске проверили общественный транспорт

Глава Петропавловск-Камчатского городского округа Константин Брызгин подвел промежуточные итоги проверок пассажирского транспорта. Ежедневные контрольные мероприятия по проверке соблюдения перевозчиками мер санитарной обработки салонов автобусов в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции проводятся по поручению главы города с прошлой недели. Об этом сообщает пресс-служба ПКГО.

За период с 15 по 19 апреля проверено 97 из 143 автобусов. Выявлено 47 нарушений, среди которых — отсутствие средств индивидуальной защиты у водителей, дезинфицирующих средств. Предметом нареканий в ряде случаев стали грязные салоны автобусов, нарушение целостности обивки пассажирских сидений. Рейды проведены по ходу следования маршрутов, а также на разворотной площадке на 10 км, остановочных пунктах «ДК СРВ», «Госпиталь», «Центральный рынок», в районе микрорайона «Горизонт», на конечных остановках по улицам Ларина и Дальневосточная.

«Почти в половине проверенных автобусов выявлены те или иные нарушения. Большая часть – незначительные: к примеру, не надетые водителями маски, которые при этом были у них в наличии. Нарушения подобного рода устранялись незамедлительно. Руководителям автотранспортных предприятий необходимо в кратчайшие сроки организовать качественную уборку салонов, обеспечить каждый автобус дезинфицирующими средствами, а каждого водителя — средствами индивидуальной защиты. Наиболее важно сегодня принять максимальные меры для охраны жизни и здоровья горожан. Те, кто в период самоизоляции вынужден пользоваться общественным транспортом, должны быть уверены в его безопасности», — сказал Константин Брызгин.

По данным Управления дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства городского округа, в ходе рейдов, до 24 апреля включительно, будет проверен каждый пассажирский автобус Петропавловска-Камчатского. Далее выездные проверки будут осуществляться два раза в неделю.

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