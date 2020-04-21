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Камчатским школьникам всероссийские проверочные работы перенесены на осень

Камчатским школьникам всероссийские проверочные работы перенесены на осень

Проведение всероссийских проверочных работ (ВПР) для учащихся 4-8-х классов перенесено на осень 2020 года. Планируется, что они пройдут в сентябре-октябре. Об этом рассказали в министерстве образования Камчатского края.

В проведении ВПР в этом году должны были участвовать школьники 4-8-х и 10-11-х классов. На Камчатке это более 17 000 учеников. В 10-11-х классах проверочные работы прошли в марте, до того, как эпидемиологическая ситуация потребовала перевести школы на дистанционный режим обучения.

Для камчатских учеников 4-8-х классов ВПР до окончания текущего учебного года проводиться не будут. Они напишут их осенью в начале нового учебного года, уже перейдя в 5-9-й классы.

«Результаты проверочных работ не влияют на перевод в следующий класс. Они важны, прежде всего, для школ, учителей и родителей школьников, чтобы понять, какие пробелы есть в подготовке учащихся и с чем нужно дополнительно поработать. Поэтому проведение такого мониторинга осенью сохранит свою актуальность», — уточнили в министерстве.

Справка: Всероссийские проверочные работы (ВПР) – это итоговые контрольные работы, которые проводятся в общеобразовательных организациях по итогам обучения в каждом классе. ВПР проводятся по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов. ВПР не являются аналогом государственной итоговой аттестации. Они проводятся на региональном или школьном уровне.

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