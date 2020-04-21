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Владимир Солодов: «Новые лица в камчатском правительстве еще будут»

Владимир Солодов: «Новые лица в камчатском правительстве еще будут»

При формировании нового состава камчатского правительства врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов вовсе не преследовал задачу сразу сломать уже действующую в крае систему исполнительной власти. Об этом глава региона заявил на брифинге с журналистами 20 апреля.

«При формировании команды для меня было важно соблюсти баланс между привлечением новых специалистов и сохранением, и продвижением потенциально сильных профессионалов из действующего состава. Новые лица в правительстве еще будут. Еще один-два человека к нам приедут, но это не будет массовая история», — уточнил Солодов.

По его словам, в новом составе правительство будет работать весь следующий месяц, продолжая настройку внутренних механизмов взаимодействия, чтобы быть более отзывчивым к задачам, которые ставят жители региона.

«Уровень доверия со стороны людей для меня — важный показатель эффективности работы всей нашей системы и отельных должностных лиц. Вся система должны быть ориентирована и «заточена» на достижение конкретных результатов, а руководители демонстрировать способность развиваться. Мне нравится термин «команда развития Камчатского края». Я его намерен применять. Наша команда должна работать с единственной целью: делать жизнь граждан каждый день немного лучше, чем вчера», — сказал врио губернатора.

По его мнению, Камчатка очень нуждается в появлении главного архитектора края.

«Именно края, а не города. Город, конечно, будет главным объектом для проектирования, но не единственным. Связано это с необходимостью поднять статус. Общероссийский подход, который разделяют все эксперты, состоит в том, что главный архитектор должен подчиняться непосредственно губернатору», — подчеркнул Солодов.

Для выбора персоналии на эту должность Владимир Солодов предлагает объявить общероссийский конкурс, чтобы найти сильного руководителя, который смог бы совместить современные подходы в архитектуре с пониманием исторических и культурных традиций и природной эстетики Камчатки.

«Этот механизм мне известен на практике, он работает, и может привлечь архитекторов со всей России. Для специалистов это тоже очень интересно, потому что на решении такой задачи можно сделать себе имя», — заверил врио губернатора.

P.S. Подробный отчет с брифинга читайте на нашем сайте и в свежем номере газеты «Камчатский край — Единая Камчатка».

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