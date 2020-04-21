Трутнев поручил разработать план возвращения жителей ДФО из-за границы на фоне пандемии

Вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил разработать план возвращения из-за границы жителей макрорегиона, которые не могут добраться на родину из-за ситуации с коронавирусом. Об этом, как передает ТАСС, 20 апреля сообщила пресс-служба аппарата полпреда.

С 18 марта российская граница закрыта для всех иностранцев, а 27-го Россия остановила международное пассажирское авиасообщение полностью.

«В связи с поступающей информацией о проблемах с возвращением граждан РФ, проживающих на территории ДФО, прошу принять исчерпывающие меры по недопущению отказов о вывозе граждан из-за рубежа», — приводят в сообщении слова Трутнева.

Поручение дано Минтрансу, МИД России и Росавиации совместно с регионами Дальнего Востока. План должен предусмотреть для жителей ДФО возможность возвращаться через узловые аэропорты других регионов, включая центральные, с последующим размещением на карантине. В пресс-службе не уточнили, сколько жителей Дальнего Востока сейчас не могут вернуться в Россию из-за ситуации с коронавирусом. Ранее часть из них уже вывезли специальными рейсами из Таиланда, Японии, Южной Кореи и других стран.

По имеющейся у нас информации, только в Бангкоке (Таиланд) сейчас находятся более 150 жителей Камчатского края. Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов во время брифинга с журналистами 20 апреля сообщил, что находится на постоянной связи с застрявшими за границей камчацами. Все они находятся сейчас в приемлемых условиях. С их вывозом, по словам Солодова, есть сложности, но вылет все-таки состоится с последующим помещением людей в обсервацию в городе прибытия. В какой конкретно город ДВФО прибудут камчатцы, пока неизвестно.