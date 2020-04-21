 
 
В Петропавловске-Камчатском 15:27, 21 Апреля, вторник
ночью -6°C
днем 1°C
ветер 4,2 м/с
Завтра 22 Апреля
-6 ... 1°C
ветер 5,8 м/с

Трутнев поручил разработать план возвращения жителей ДФО из-за границы на фоне пандемии

Трутнев поручил разработать план возвращения жителей ДФО из-за границы на фоне пандемии

Вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил разработать план возвращения из-за границы жителей макрорегиона, которые не могут добраться на родину из-за ситуации с коронавирусом. Об этом, как передает ТАСС, 20 апреля сообщила пресс-служба аппарата полпреда.

С 18 марта российская граница закрыта для всех иностранцев, а 27-го Россия остановила международное пассажирское авиасообщение полностью.

«В связи с поступающей информацией о проблемах с возвращением граждан РФ, проживающих на территории ДФО, прошу принять исчерпывающие меры по недопущению отказов о вывозе граждан из-за рубежа», — приводят в сообщении слова Трутнева.

Поручение дано Минтрансу, МИД России и Росавиации совместно с регионами Дальнего Востока. План должен предусмотреть для жителей ДФО возможность возвращаться через узловые аэропорты других регионов, включая центральные, с последующим размещением на карантине. В пресс-службе не уточнили, сколько жителей Дальнего Востока сейчас не могут вернуться в Россию из-за ситуации с коронавирусом. Ранее часть из них уже вывезли специальными рейсами из Таиланда, Японии, Южной Кореи и других стран.

По имеющейся у нас информации, только в Бангкоке (Таиланд) сейчас находятся более 150 жителей Камчатского края. Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов во время брифинга с журналистами 20 апреля сообщил, что находится на постоянной связи с застрявшими за границей камчацами. Все они находятся сейчас в приемлемых условиях. С их вывозом, по словам Солодова, есть сложности, но вылет все-таки состоится с последующим помещением людей в обсервацию в городе прибытия. В какой конкретно город ДВФО прибудут камчатцы, пока неизвестно.

заграница, возвращение, полпред, полпредство, юрий трутнев, двфо, дальневосточники, дальний восток
84

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Переместите вправо
Загрузка...
Регион События Подробности Власть Коммуналка Земляки Ситуация Детский мир Культура Память Карта сайта
Материалы, опубликованные на сайте, не рекомендуются к просмотру лицам в возрасте до 16 лет без присутствия взрослых