Камчатские депутаты приняли первый пакет антикризисных законов

38-я сессия Законодательного Собрания Камчатского края приняла антикризисный пакет законов о налоговых льготах для малого и среднего бизнеса в связи с неблагоприятной экономической ситуацией в период распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба депутатского корпуса. Пакет был внесен в краевой парламент врио губернатора региона Владимиром Солодовым.

Как сообщил первый вице-спикер камчатского парламента Андрей Копылов, приняты 4 закона.

«Первое, по предложению врио губернатора Владимира Солодова, мы освободили в 2020 году от налога на имущество отели, гостиницы, хостелы, а также общепит. Второе – от транспортного налога освобождены предприятия туристической отрасли. Существенно снижается стоимость патента по списку особо пострадавших видов деятельности для предприятий на патентной системе налогообложения. Кроме того, существенно снижаются ставки налога для предприятий на упрощенной системе налогообложения. Для всех организацией ставки снижены с 10 до 7,5 %, в случае если объект налогообложения — «доходы минус расходы», и с 6 до 3 % — если объект налогообложения — доходы. Но есть еще и список особо пострадавших видов деятельности – там снижение с 10 до 5 % и с 6 до 1 % соответственно, когда объект налогообложения – «доходы минус расходы», и когда объект налогообложения — доходы. В этом списке СТО, гостиницы и хостелы, кинотеатры, реклама, турбизнес, культурные объекты, платные клиники, спортзалы, химчистки, салоны красоты, а также торговля продовольственными и непродовольственными товарами (кроме аптек)», – сказал Андрей Копылов.

Он также сообщил, что алкомаркеты не могут претендовать на льготы по данному пакету законов. В целом, нагрузка на камчатских предпринимателей с принятием пакета будет снижена более, чем на 900 млн рублей.

Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов, принимавший участие в сессии, сообщил народным избранникам, что на майскую сессию будет внесен второй антикризисный пакет законов. В нем планируется представить льготы по арендным платежам за недвижимость, льготы для ЖКХ и строителей.