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Камчатские огнеборцы ликвидировали пожар в трюме стоящего на ремонте судна

Камчатские огнеборцы ликвидировали пожар в трюме стоящего на ремонте судна

37 огнеборцев и 10 единиц техники были задействованы в тушении пожара на одном из судов, пришвартованном на территории Петропавловск-Камчатского судоремонтного завода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю.

«Информация о возгорании поступила утром 21 апреля 2020 года, в 10:10 по местному времени. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений в трюме судна наблюдалось сильное задымление и горение палубного настила. В 10:35 пожарные локализовали возгорание, а в 11:12 – полностью ликвидировали. Огнём повреждено помещение трюма на площади 30 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, экипаж судна эвакуировался самостоятельно до прибытия пожарных подразделений», — говорится в сообщении.

На месте вызова работали специалисты первой, второй и третьей пожарно-спасательных частей, а также специализированой пожарно-спасательной части. Помощь в тушении оказывали сотрудники камчатского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Причину возгорания выясняют сотрудники государственного пожарного надзора.

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